به گزارش ایلنا؛ این جلسه در ادامه هماهنگی‌های فنی و بازرگانی هفته‌های اخیر میان فولاد مبارکه و خودروسازان تشکیل شد تا نیازها، اولویت‌ها و برنامه‌های طرفین برای سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گیرد.

فرشاد مقیمی در ابتدای نشست ضمن ابراز همدردی با مجموعه فولاد مبارکه، حمله اخیر به این مجموعه را محکوم و آن را اقدامی در جهت ضربه‌زدن به اشتغال و فضای کسب‌وکار کشور عنوان و تأکید کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تأمین نیاز صنعت خودرو به ورق به شکل واقع بینانه توسط فولاد مبارکه تاکید ویژه دارد.

در این نشست مدیران عامل ایران خودرو و مدیرعامل سایپا، برنامه‌های تولیدی سال ۱۴۰۵ و نیازهای ضروری خودروسازان به محصولات فولادی را تشریح کردند.



سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه هم با قدردانی از همراهی معاون وزیر و مدیران عامل خودروسازان، اظهار کرد: فولاد مبارکه با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده اما با تلاش مدیران و کارکنان، این مجموعه به چرخه تولید بازخواهد گشت. این فرآیند زمان‌بر است اما فعالیت‌های بازرگانی این مجتمع در این دوره نقش مهمی در تأمین بازار ایفا خواهد کرد.



وی بر ادامه‌دار بودن این جلسات و اطمینان‌بخشی به صنعت خودرو درخصوص تأمین نیازهای آن تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که فولاد مبارکه پس از این حادثه قوی‌تر و به‌روزتر از گذشته به فعالیت بازگردد.

رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی هم در این نشست گفت: فعالیت‌های بازرگانی فولاد مبارکه برای تأمین نیاز بازار فعال شده و نخستین عرضه محصولات فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۷ اردیبهشت انجام خواهد شد و عرضه اختصاصی ورق گرم خودروسازان در تاریخ ۹ اردیبهشت در بورس کالا انجام خواهد گرفت و خودروسازان قادر خواهند بود نیازهای خود را تأمین کنند. وی در این رابطه تاکید کرد عرضه محصولات سرد و پوششی فولاد مبارکه نیز در هفته آینده انجام خواهد شد.

