اعلام قیمت طلا و سکه در ۷ اردیبهشت ماه ١۴٠۵
امروز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه ١۴٠۵ قیمت طلا و سکه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ٧ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٧٠٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ٢۶۴ هزار تومان رسید.
همچنین سکه جدید ١٧٧ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ۱۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ٩٢ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.