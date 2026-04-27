اعلام قیمت طلا و سکه در ۷ اردیبهشت ماه ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ٧ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٧٠٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ٢۶۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه جدید ١٧٧ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ۱۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩٢ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

