اعلام قیمت طلا و سکه در ۷ اردیبهشت ماه ١۴٠۵

امروز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه ١۴٠۵ قیمت طلا و سکه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ٧ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٧٠٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون  و ۴۵٠ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون  و ٢۶۴ هزار تومان رسید. 

همچنین سکه جدید ١٧٧ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ۱۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩٢ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون  تومان معامله شد.

