اقدامهای وزارت نفت در نشست تیم اقتصادی دولت تشریح شد
وزیر نفت در نشست رئیسجمهوری با گروه اقتصادی دولت در گزارشی وضع تولید، ذخیرهسازی، تأمین و توزیع پایدار سوخت در کشور و سوخت نیروگاهی را تشریح کرد.
به گزارش شانا به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد در نشست روز یکشنبه (ششم اردیبهشت) مسعود پزشکیان با جمعی از وزیران اقتصادی و مسئولان ارشد دولت در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از وضع تولید، ذخیرهسازی، تأمین و توزیع پایدار سوخت در کشور و سوخت نیروگاهی ارائه کرد.
وی همچنین با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای مرتبط با انتقال و پشتیبانی انرژی، اقدامهای جبرانی برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین سوخت، بازآرایی مسیرهای انتقال و افزایش ذخایر راهبردی را تشریح کرد.
رئیسجمهوری در ادامه نشستهای ارزیابی میدانی و ستادی دولت برای مدیریت شرایط خاص ناشی از تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به همراه جمعی از وزیران اقتصادی و مسئولان ارشد کابینه با حضور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وضع شاخصهای پولی، ارزی، بانکی، تأمین مالی، پشتیبانی از تولید، تنظیم بازار و مدیریت جریان نقدینگی کشور را ارزیابی و بررسی کرد.
اعضای گروه اقتصادی دولت هم متناسب با حوزه مأموریتی خود، گزارشی تفصیلی از اقدامها طی حدود دو ماه گذشته از آغاز تهاجمهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ارائه کردند.
پزشکیان در این نشست تخصصی با محور بررسی مأموریتهای راهبردی بانک مرکزی و دیگر وزارتخانههای اقتصادی در اوضاع کنونی کشور، ضمن دریافت گزارشهای جامع از وضع عملکرد شبکه بانکی، ذخایر و مدیریت بازار ارز، روند تأمین مالی کالاهای اساسی، پایداری نظام پرداخت، پشتیبانی اعتباری از بخش تولید، مدیریت مبادلات خارجی و صیانت از ثبات اقتصادی، بر ضرورت تداوم انسجام میان دستگاههای اقتصادی و افزایش سرعت تصمیمگیریهای عملیاتی متناسب با شرایط ویژه کشور تأکید کرد.
وی در پایان با جمعبندی گزارشهای ارائهشده، عملکرد مجموعه دستگاههای اقتصادی و خدماتی را در حفظ ثبات نسبی کشور و جلوگیری از بروز اختلال در زندگی عمومی مردم را ستودنی دانست و بر ضرورت استمرار مدیریت میدانی، تصمیمسازی سریع، هماهنگی فرابخشی و استفاده حداکثری از همه ظرفیتهای ملی برای عبور مقتدرانه از شرایط موجود تأکید کرد.