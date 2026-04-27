تمدید واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی
ثبت واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی در سامانه جامع تجارت تا پایان شهریور تمدید شد.
به گزارش ایلنا، سامانه جامع تجارت در ابلاغیهای اعلام کرد؛ بر اساس تصویبنامه شماره ۴۰۳۸/ت ۶۵۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ هیات وزیران، واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت ۶۵۰۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ در سامانه جامع تجارت تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تمدید گردید.
لازم به توضیح است که بر اساس تصویبنامه جدید کد تعرفههای دام زنده با شماره ۰۱۰۲۲۱۲۰ و ۰۱۰۴۱۰۹۰ نیز به فهرست کد تعرفههای قبلی قابل ثبت سفارش از محل این تصویبنامه اضافه گردید.