به گزارش ایلنا، سامانه جامع تجارت در ابلاغیه‌ای اعلام کرد؛ بر اساس تصویب‌نامه شماره ۴۰۳۸/ت ۶۵۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ هیات وزیران، واردات کالا‌های اساسی از استان‌های مرزی از محل تصویب‌نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت ۶۵۰۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ در سامانه جامع تجارت تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تمدید گردید.

لازم به توضیح است که بر اساس تصویب‌نامه جدید کد تعرفه‌های دام زنده با شماره ۰۱۰۲۲۱۲۰ و ۰۱۰۴۱۰۹۰ نیز به فهرست کد تعرفه‌های قبلی قابل ثبت سفارش از محل این تصویب‌نامه اضافه گردید.

