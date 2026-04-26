به گزارش ایلنا؛ در این طرح فروش، خودرو‌های کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه، اطلس S و کوییک R تیپ S با استاندارد ۸۵ گانه، برای متقاضیان عادی و از محل مازاد طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عرضه شده است.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com تا زمان تکمیل ظرفیت در این طرح ثبت نام کنند.

گفتنی است؛ موعد تحویل محصولات، بهمن و اسفند‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

باید توجه داشت؛ هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو است و متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو در این طرح را نخواهند داشت.

