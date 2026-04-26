دلیل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ اعلام شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: افزایش قیمت مرغ و تخممرغ به علت بالا رفتن هزینههای تولید، از جمله تغییرات نرخ ارز واردات نهادهها، افزایش حقوق گمرکی و رشد هزینههای حملونقل و دستمزدها بوده و مصداق گرانفروشی نیست.
به گزارش ایلنا، اکبر فتحی افزود: قیمتگذاری جدید برای مرغ و تخممرغ به دلیل عواملی، چون تغییر نرخ ارز برای واردات نهادهها، افزایش حقوق گمرکی و همچنین رشد ۳۰ درصدی هزینههای حملونقل و ۶۰ درصدی دستمزدها در سال جدید صورت گرفته است.
فتحی با اشاره به تجربه دوران جنگ تحمیلی، گفت: در آن زمان نیز قیمت تمام شده تولید این محصولات بالاتر از نرخ عرضه بود، اما به دلیل کشش نداشتن بازار، قیمتها تعدیل میشد. او افزود که در حال حاضر، قیمت مرغ آماده مصرف از حدود ۳۵۰ هزار تومان در اواخر سال گذشته به ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. وی هشدار داد که اگر تولیدکنندگان نتوانند محصولات خود را با سود متعارف بفروشند، در آینده با کمبود تولید مواجه خواهیم شد.
وی اعلام کرد که در این نرخهای جدید، گرانفروشی رخ نداده است و تاکید کرد که قیمتهای فعلی به تدریج به سمت تعادل حرکت کرده و در صورت عدم سوددهی تولید، با کمبود مواجه خواهیم شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به قیمت تخممرغ اشاره کرد و گفت: اواخر پارسال ، هر شانه تخممرغ ۲۷۰ هزار تومان فروخته میشد، در حالی که قیمت واقعی آن ۴۱۰ هزار تومان بود. با در نظر گرفتن افزایش هزینههای تولید، قیمت فعلی هر شانه تخممرغ بین ۴۵۰ تا ۴۶۰ هزار تومان است که این افزایش نیز بعلت هزینههای تولید بوده و گرانفروشی محسوب نمیشود.
فتحی همچنین به واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود که با تغییراتی که اعمال شده، اولویت واردات از بنادر شمالی و مرزهای زمینی با کشورهای دوست و همسایه مانند پاکستان و ترکیه در دستور کار قرار گرفته است.
وی اطمینان داد که هیچ نگرانی در خصوص تامین کالاهای اساسی از این مبادی ورودی وجود ندارد و زیرساختهای لازم در حال تقویت است تا روند تامین کالا از این مسیرها نیز به طور کامل و بدون وقفه ادامه یابد.