اعلام قیمت طلا و سکه در ۶ اردیبهشت ماه ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٧١٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون و ١٩٨ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٢ میلیون و ٩٢٨ هزار تومان رسید.

همچنین سکه جدید ١٧۵ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ١۶٩ میلیون تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩٢ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

