خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام قیمت طلا و سکه در ۶ اردیبهشت ماه ١۴٠۵

کد خبر : 1778199
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ١۴٠۵ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٧١٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون  و ١٩٨ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٢ میلیون  و ٩٢٨ هزار تومان رسید. 

همچنین سکه جدید ١٧۵ میلیون تومان و  هر سکه طرح قدیم ١۶٩ میلیون تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩٢ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون  تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون  تومان معامله شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

