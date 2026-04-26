شرایط تایید مجوزهای سیستمی سهمیه تخصیص ارز اعلام شد
سازمان توسعه تجارت شرایط تایید مجوزهای سیستمی سهمیه و بهینهسازی برای پروندههای در صف تخصیص ارز وزارت صمت را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا و بر اساس بخشنامه اخیر صادر شده، ثبتسفارشهایی که طبق گزارش دریافتی از بانک مرکزی از یکم اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در صف تخصیص ارز بوده و تمام تعرفههای پرونده جزو تعرفههای ضروری باشد، در فرآیند ویرایش/تمدید با شروط زیر، از بررسی مجوز سهمیه مستثنی بوده و امکان ادامه فرایند را دارند:
- عدم افزایش ارزش کل
- عدم تغییر ارزش حوزه سهمیه
- عدم تغییر محل تأمین ارز و نوع ارز دریافتی
در صورت نقض شروط فوق، پرونده از شمول این استثنا خارج شده و مجوز، رد خواهد شد.
همچنین مجوز بهینهسازی ارزی این پروندهها به شرط عدم تغییر ارزش کد تعرفه (علاوه بر رعایت شروط فوقالذکر) در صورت عدم کفاف سقف تعرفه، مستثنی خواهد شد.
لازم به ذکر است ارزش دلاری پروندههای فوق در مصارف سال ۱۴۰۵ لحاظ میشودد.
این استثنا شامل حوزههای تلفن همراه، خودرو جانبازی، سپرده خود و دیگران، واردات طلا و صادرات خود مازاد نمیشود.