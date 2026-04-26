به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، رامین حاتمی در نشست پیش‌بینی بهره‌دهی چاه‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون (مربوط به نیمه نخست سال ۱۴۰۵) ضمن تجلیل از نقش راهبردی کارکنان صنعت نفت به تحقق کامل برنامه‌های تولید پایدار، تأمین خوراک پالایشگاه‌ها و نفت صادراتی در سال ۱۴۰۴ اشاره و از تلاش‌های ایثارگرانه سرمایه انسانی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون در تحقق اهداف سازمانی قدردانی کرد.

قباد ناصری، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون نیز در این نشست با تبیین موفقیت‌های این شرکت در عبور از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تولید، این دستاورد را نشان‌دهنده تعهد کارکنان در شرایط سخت دانست.

وی گفت: بهره‌گیری از دستگاه‌های فرآورش و تفکیک‌گر سیار نفت (MOT و MOS) برای بازیافت سرمایه‌های ملی و اجرای پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه، از اولویت‌های اصلی این شرکت در حوزه تولید صیانتی و حفاظت از محیط‌زیست است که با جدیت دنبال می‌شود.

انتهای پیام/