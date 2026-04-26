به گزارش ایلنا از وزارت نیرو؛ در این پاسخ، مدیرکل آیرنا ضمن محکومیت صریح حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های انرژی و تاسیسات غیرنظامی، این اقدامات را نقض جدی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اصول حقوق بین‌الملل از جمله منشور ملل متحد عنوان کرده است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی انرژی، آب و سایر تاسیسات غیرنظامی، این مراکز را برای ثبات، توسعه پایدار و رفاه جوامع ضروری دانسته و با اشاره به بیانیه‌های پیشین خود درباره تحولات اخیر در منطقه، خواستار برقراری آتش‌بس فوری و آغاز گفت‌وگوهای سازنده برای دستیابی به صلح پایدار شده است.

مدیرکل آیرنا در ادامه بر تعهد مستمر این آژانس بین‌المللی برای حمایت از تمامی کشورهای عضو در راستای ارتقای امنیت انرژی، تقویت تاب‌آوری سیستم‌های انرژی و تسریع روند گذار به انرژی‌های پایدار تأکید کرده است.

همچنین در بخش دیگری از این پاسخ، به پیام منتشر شده توسط فرانچسکو لا کامرا در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ در شبکه اجتماعی لینکدین اشاره شده است.

وی در این پیام، حملات به زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات غیرنظامی را به شدت محکوم کرده و ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحولات منطقه و حملات علیه برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی به عنوان میزبان آژانس، همبستگی کامل خود را با دولت‌ها و مردم کشورهای آسیب‌دیده اعلام و به خانواده قربانیان تسلیت گفته است.

مدیرکل آیرنا در این پیام نیز بار دیگر تاکید کرده است که حملات به زیرساخت‌های حیاتی انرژی و آب، علاوه بر تهدید امنیت ملی کشورها، پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت انرژی جهانی، تاب‌آوری سیستم‌ها و ثبات اقتصادی به همراه خواهد داشت و بر ضرورت توقف فوری درگیری‌ها و بازگشت به مسیر گفت‌وگو تاکید کرده است

