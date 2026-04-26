به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی این سازمان اعلام کرد در سال گذشته ۹۴۳ مورد بازرسی مالیاتی انجام شده است.

محمدرضا احمدی گفت در نتیجه بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.

وی افزود همچنین بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ برگ قطعی مالیاتی به مبلغ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است.

احمدی با اشاره به وصول مالیات از محل کتمان درآمد اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ در مجموع مبلغ ۳۸۵ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال از محل کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.

وی همچنین از مشارکت مردمی در شناسایی فرار مالیاتی خبر داد و گفت بیش از ۲۰ هزار گزارش در این زمینه دریافت شده است.

به گفته وی در پی این گزارش‌ها بیش از ۷ هزار و ۱۶۸ بازدید میدانی از محل فعالیت افراد مشکوک انجام شده است که در نتیجه آن هزار و ۳۳۱ مؤدی جدید شناسایی شده‌اند و دامنه عدالت مالیاتی گسترش پیدا کرده است.

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد در راستای مقابله با پولشویی و بررسی گزارش‌های موارد مشکوک ۴ هزار و ۹۶۱ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی قرار گرفته‌اند و ۶ هزار و ۱۴۸ مؤدی مشکوک نیز در سال ۱۴۰۴ شناسایی شده‌اند.