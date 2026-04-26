تایمز: بیش از 600 کشتی تجاری بزرگ همچنان در تنگه هرمز هستند

روزنامه تایمز نوشت که بر اساس داده‌های دریانوردی بیش از 600 کشتی تجاری بزرگ همچنان در تنگه هرمز گیر افتادند.

به گزارش ایلنا، روزنامه تایمز بر اساس داده‌های دریانوردی اعلام کرد که بیش از 600 کشتی تجاری بزرگ همچنان در تنگه هرمز گرفتار هستند.

 تایمز افزود که ایران کشتی‌های دارای مجوز عبور از تنگه هرمز را به سمت آب‌های ایران در اطراف جزیره لارک برای عبور هدایت می‌کند.

پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: اختلال در تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز که از اوایل ماه مارس آغاز شده است، پیامدهای گسترده‌ای بر بازارهای جهانی خواهد داشت.

این آژانس اشاره کرد: توقف زنجیره تأمین و آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های گازی، منجر به افزایش نوسان قیمت‌ها و تأخیر در بازگشت تعادل به بازار جهانی انرژی خواهد شد.

 

