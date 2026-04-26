ابلاغ دستورالعمل دریافت عوارض آب مجازی از صادرات محصولات کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی مربوط به محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر از سوی مدیرکل دفتر صادرات گمرک به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شده است.

این دستورالعمل با شماره ۲۸۰/۱۴۰۴/۱۸۴۳۶۹۸/د در راستای اجرای بند پ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ شده است. بر اساس این قانون گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر عوارض آب مجازی دریافت کند. طبق این دستورالعمل نرخ عوارض آب مجازی از ابتدای سال ۱۴۰۴ معادل یک درصد ارزش صادراتی کالاهای مشمول تعیین شده است و مقرر شده است این نرخ هر سال نیم درصد افزایش پیدا کند. در این ابلاغیه همچنین اعلام شده است ۱۱ ردیف از اقلام باغی از فهرست کالاهای مشمول دریافت عوارض محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر حذف شده است.

