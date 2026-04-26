به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که به دلیل تداوم درگیری‌ها و اختلال در مسیرهای ترانزیتی، صادرات نفت خام شرکت آرامکو به بزرگترین مشتریان آسیایی خود، یعنی چین و هند، در ماه آینده به زیر سطح معمول خواهد رسید.

طبق داده‌های منتشر شده، میزان صادرات نفت عربستان به چین در ماه آوریل به حدود ۴۰ میلیون بشکه رسیده است که کاهش قابل توجهی را نسبت به صادرات ۴۸ میلیون بشکه‌ای در ماه فوریه نشان می‌دهد.

