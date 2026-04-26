قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۰ هزار و ۷۹۲ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار و ۹۷۷ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۷۹۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۹ هزار ۵۲۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار و ۹۷۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۳ هزار و ۴۹۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۳۳۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۹۹۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۷۰ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۵۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۴۱۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۹۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۸۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۳۳۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۵۴۴ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۳۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۵۰۷ تومان است.

