محاصره بنادر مصداق نقض قواعد بینالمللی است/ به سرنوشت کوبا و ونزوئلا دچار نمیشویم
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه ما نه ونزوئلا هستیم و نه کوبا که به سرنوشت این کشورها دچار شویم، گفت: ما کشوری هستیم با مرزهای گسترده آبی و زمینی و تعداد زیادی کشور همسایه. درنتیجه، این محاصره ما را به نقطهای نمیرساند که رئیسجمهور آمریکا میخواهد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «محاصره دریایی کشورمان توسط آمریکا آیا تاثیری روی تجارت ما خواهد داشت یا خیر؟» گفت: محاصره دریایی بنادر ما توسط آمریکا اقدامی گذراست؛ زیرا نه کشور ما کشور محاصرهشدنی است و نه آمریکا چنین قدرتی را دارد.
ما به سرنوشت ونزوئلا و کوبا دچار نمیشویم
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه در همین چند روز هم که از محاصره بنادر کشورمان میگذرد، کمابیش رفتوآمدهایی وجود دارد، گفت: به گفته منابع بینالمللی، نفتکشها و کشتیهایی با کالا میآیند و میروند و از بین اینها چند کشتی هم برگردانده میشوند یا مثل این دو کشتی که توقیف کردند در مقابل ما هم توقیف میکنیم.
حریری با بیان اینکه این تاکتیک، یک روش احمقانه است که ترامپ را به هدفش نمیرساند، افزود: ما نه ونزوئلا هستیم و نه کوبا که به سرنوشت این کشورها دچار شویم، بلکه کشوری هستیم با مرزهای گسترده آبی و زمینی و تعداد زیادی کشور همسایه. درنتیجه، این محاصره ما را به نقطهای نمیرساند که رئیسجمهور آمریکا میخواهد.
محاصره بنادر هم مثل جنگ اخیر، نقض قواعد بینالمللی است
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر اینکه محاصره دریایی بنادر ایران، کار احمقانهای است مثل سایر تاکتیکهای احمقانهای که ترامپ در جنگ داشته است، گفت: این کار، مغایر با قواعدالمللی و حقوق انسانی است زیرا کسی در جنگ هم جلوی کشتیهای حامل مواد غذایی را نمیگیرد.
حریری با اشاره به اینکه جنگ هم بیقانونی نیست، افزود: جامعه جهانی بعد از تجربه دو جنگ جهانی اول و دوم، به این نتیجه رسید که باید قواعدی را برای جنگ بنویسد. طبق این قواعد، شروع، ادامه و حمله به زیرساختهای غیرنظامی مثل پتروشیمیها، فولادیها، مدارس، بیمارستانها و مناطق مسکونی که در جنگ اخیر شاهد بودیم و هستیم، همه نقض قواعد بینالمللی بوده است.
وی ادامه داد: حالا این کار که آمریکاییها بخواهند مثل پدرانشان که دزد دریایی بودند و در همان منطقه خودشان زندگی میکردند، کشتیها را بگیرند و توقیف کنند نیز نقض قواعد بینالمللی است.
یک تنه و تنها در مقابل آمریکا ایستادهایم
رئیس اتاق مشترک ایران و چین در پاسخ به این سوال که «استراتژی ما در قبال این نقض قواعد بینالمللی توسط آمریکا چیست؟» گفت: قاعدتا ما برای رهایی از وضعیت فعلی و کماثر کردن اقدامات نظامی آمریکا راه حل پیدا میکنیم؛ همان طور که میبینید در هیچ موردی در مواد غذایی و کالاهای اساسی کمبودی به وجود نیامد. با وجودی که ما از خرداد سال گذشته تاکنون در حال جنگیم؛ ولی آنها به خواستههایشان مثل کمبود کالا، قحطی و... در ایران نرسیدند؛ در صورتی که در جنگهایی که در یک دهه اخیر در سوریه، اوکراین و... رخ داد، شاهد سیل مهاجرت مردم، کمبود مواد غذایی و آشفتگی اوضاع و... بودیم.
حریری خاطرنشان کرد: در جنگ روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا و ناتو پشت اوکراین هستند و تنها با یک کشور میجنگند، ولی الان همه آنها علیه ما هستند و ما یک تنه و تنها میجنگیم. تنها کسانی مثل حزبالله به ما کمک میکنند که قدرت اقتصادی و نظامی دنیا نیستند و قدرت اقتصادی و نظامی آنها نیز منبعث از ماست. درنتیجه ما به تنهایی توانستیم در مقابل بخش بزرگی از دنیا یعنی همان غرب به سرکردگی آمریکا بایستیم ضمن اینکه میپذیریم خسارت خوردیم و شهید دادیم و حتی رهبری و سران کشور را از دست دادیم که خسران بزرگی است؛ اما آمریکا نیز به آن نیتی که میخواست، نایل نیامد و انشالله شکست هم خواهند خورد.