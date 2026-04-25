بانک مرکزی نرخ گزارش اعتبارسنجی چک را تعیین کرد

به گزارش ایلنا؛ رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران اعلام کرد: بر اساس نامه مدیریت نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی، نرخ کارمزد گزارش اعتبارسنجی چک در بستر شبکه بانکی از طریق سامانه رسا و وب سرویس بانک‌ها، مشابه گزارش پیشرفته اعتبارسنجی تسهیلات، ۸۰ هزار ریال (هشت هزار تومان) تعیین شده است.

وی با بیان اینکه سرویس گزارش اعتبارسنجی چک از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ به طور رسمی مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود، توضیح داد: با این حال از آن تاریخ تاکنون ارائه این گزارش به طور رایگان صورت می‌پذیرفت.

مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران ادامه داد که تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند شخصاً با مراجعه به وب‌سایت شرکت اعتبارسنجی ایران به نشانی www.ics۲۴.ir یا سامانه اعتباریتو به نشانی www.etebarito.nics.ir نسبت به دریافت گزارش اعتبارسنجی چک خود یا گزارش اعتبارسنجی چک فردی که در وجه آنها چک صادر کرده باشد، اقدام کنند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تمامی بانک‌ها قبل از صدور دسته چک برای افراد، باید گزارش اعتبارسنجی چک فرد را دریافت کنند.

همچنین گیرندگان چک هم می‌توانند بعد از ثبت آن در سامانه صیاد و قبل از تأیید چک مزبور، بدون نیاز به کسب مجوز از صادرکننده چک، نسبت به دریافت گزارش اعتبارسنجی چک مربوط به صادرکننده چک اقدام کنند.