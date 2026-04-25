اعلام قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۶۹۱ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۹ هزار ۴۲۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار و ۸۴۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۳ هزار و ۳۶۵ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۳۰۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۹۶۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۶۹ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۵۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۸۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۹۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۸۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۲۷۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۴۸۵ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۲۵۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۳۹۵ تومان است.