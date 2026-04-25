شرایط فعالیت بازار سرمایه در هفته جاری اعلام شد

به گزارش ایلنا، در پی آغاز جنگ تحمیلی (۹ اسفند) فعالیت معاملات در بازار سرمایه متوقف شد. اکنون نیز طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، در هفته جاری هم فعالیت بورس‌ها مانند هفته قبل تداوم خواهد بود و شرایط فعالیت بازارها و ابزارهای بازار سرمایه تغییری نخواهد کرد.

بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس، طی روزهای ‌شنبه (پنجم اردیبهشت) تا پایان روز کاری چهارشنبه (نهم اردیبهشت)، معاملات بازار سهام متوقف بوده و معاملات بورس‌های کالایی و سایر ابزارهای بازار سرمایه بدون تغییر ادامه خواهد داشت.

