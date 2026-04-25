محاصره بنادر ایران تاثیری بر واردات دام ندارد/ افزایش عرضه گوشت قرمز در روزهای آینده

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار گوشت قرمز در شرایط کنونی چگونه است؟ گفت: بیشتر نیاز بازار به گوشت قرمز از تولید داخل تامین شده است. عدد و ارقام تولید گوشت بسیار بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و بیشترین سهم آن از داخل بوده است.

افزایش عرضه گوشت گرم به بازار

رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه عرضه گوشت گرم بسیار بیشتر از گوشت منجمد است، گفت: گوشت گرم شامل گوشت گوسفند و گوساله تولید داخل است و به صورت گسترده عرضه می‌شود.

پوریان در مورد عرضه دام زنده در بازار نیز گفت: از هفته‌های گذشته، عرضه دام به بازار شدت گرفته؛ به طوری که تنوع در اقلام کشتاری و در اقلام عرضه‌شده بسیار زیاد است.

کمبودی در تامین گوشت گرم و منجمد نداریم

رئیس شورای تامین دام کشور، دلایل افزایش عرضه دام زنده و گوشت به بازار را اینگونه تشریح کرد: افزایش تولید دام از یکسو و قرار گرفتن در شرایط ترسالی سبب شد که میزان دام و گوشتی که به بازار عرضه می‌شود نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر باشد، به طوری که یک میلیون و نیم تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار راس در ۵۰ روز اخیر، کشتار داشتیم.

پوریان ادامه داد: افزایش تولید از یکسو و رشد واردات گوشت قرمز ازسوی دیگر موجب شده که ما در تامین گوشت گرم و منجمد، کمبودی نداشته باشیم.

واردات گوشت قرمز به صورت مستمر

رئیس شورای تامین دام کشور در پاسخ به این سوال که قیمت گوشت گرم افزایش می‌یابد یا کاهش؟ گفت: شاهد کاهش قیمت در برخی اقلام دام زنده بوده‌ایم که این نشان از زیاد بودن دام است‌.

پوریان در مورد قیمت گوشت منجمد نیز گفت: در بحث گوشت منجمد با توجه به اینکه مبدا وارداتی دارد، در ابتدای جنگ شاهد افزایش قیمت بودیم اما دوباره قیمت آن با کاهش روبرو شد و هم‌اکنون نیز واردات به صورت مستمر در حال انجام است.

واردات گوشت از پاکستان و افغانستان

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: واردات گوشت قرمز بیشتر از پاکستان، افغانستان و کشورهای شمالی است.

به گفته پوریان، واردات گوشت جهت تامین بازار در حال انجام است. بنابراین عرضه گوشت قرمز در روزهای آینده افزایش خواهد داشت و مشکلی در این بحث وجود ندارد.

کمترین میزان واردات گوشت و دام زنده از طریق کشتی است

رئیس شورای تامین دام کشور در پاسخ به این سوال که آیا محاصره بنادر ایران ازسوی آمریکا تاثیری بر واردات گوشت و دام زنده به کشور داشته است؟ گفت: مبادی واردات دام زنده اساسا ارتباطی به بنادر ندارد چون بیشتر واردات دام زنده از کشورهای همسایه مثل پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه است و اصلا ارتباطی به بنادر ندارد.

پوریان خاطرنشان کرد: کمترین واردات دام از طریق کشتی بوده است و درمقابل، بیشترین واردات گوشت از کشورهای هم‌مرز صورت می‌گیرد. بنابراین این موضوع نمی‌تواند بر واردات گوشت و دام زنده تاثیرگذار باشد.

