اعلام قیمت طلا در ۴ اردیبهشت ١۴٠۵

امروز جمعه ۴ اردیبهشت‌ماه قیمت طلا و سکه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ۴ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۶٩١ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون  و ٢۴۴ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٢ میلیون  و ٩٩٠ هزار تومان رسید . 

همچنین سکه جدید ١٧۵ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و  هر سکه طرح قدیم ١۶٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩٣ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون  تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون  تومان معامله شد.

اخبار مرتبط
