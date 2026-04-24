اعلام قیمت طلا در ۴ اردیبهشت ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ۴ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۶٩١ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون و ٢۴۴ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٢ میلیون و ٩٩٠ هزار تومان رسید .

همچنین سکه جدید ١٧۵ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١۶٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩٣ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

