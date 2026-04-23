نشست کارگروه هماهنگی تأمین نیاز مواد اولیه صنایع تکمیلی برگزار شد

نشست کارگروه هماهنگی تأمین نیاز مواد اولیه صنایع تکمیلی با هدف هماهنگی تأمین نیاز مواد اولیه با حضور حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با توجه به شرایط مقرر شد بخشی از نیاز داخلی محصولات پتروشیمی که به‌عنوان ماده اولیه صنایع تکمیلی استفاده می‌شود، از طریق واردات تأمین شود.

بر این اساس به‌منظور حمایت و پشتیبانی از این صنایع، کارگروهی برای هماهنگی و تسهیل فرآیند واردات با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار و مقرر شد توانمندی و ظرفیت شرکت‌های پتروشیمی در جهت واردات با هدف تأمین نیاز داخل به‌کار گرفته شود.

نشست‌های این کارگروه با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به‌صورت مستمر برای پایش روند تأمین نیازهای داخلی ادامه خواهد داشت.

اخبار مرتبط
