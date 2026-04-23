شتاب در اجرای عملیات ابرپروژه میدان نفتی آزادگان

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، نخستین نشست هماهنگی برای آغاز عملیات توسعه یکپارچه میدان مشترک آزادگان با حضور نمایندگان کارفرما (شرکت ملی نفت ایران و شرکت متن) و نمایندگان شرکت‌ «دشت آزادگان اروند» پیمانکار طرح، با هدف هماهنگی برای آغاز عملیات توسعه و یکپارچه‌سازی میدان نفتی آزادگان بر اساس قرارداد IPC تشکیل شد.

اهمیت راهبردی میدان نفتی آزادگان به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی ایران، ایجاب کرده است برنامه‌ریزی برای افزایش برداشت از این میدان در دستور کار جدی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد.

بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده هدف‌گذاری، تولید نهایی این میدان به ۵۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

فرخ علیخانی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در این نشست با تشریح اهمیت این طرح، تأکیدهای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را یادآور شد و حضور دو عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در کمیته مدیریت مشترک (JMC) را حاکی از اهمیت این طرح برای وزارت نفت و کشور دانست.

نصراله زارعی، مدیرعامل شرکت متن نیز در این نشست، ضمن تأکید بر توجه به اولویت‌ها در بزرگ‌ترین میدان نفتی مشترک کشور، به اهمیت تداوم و تسریع فعالیت‌های توسعه‌ای دراین میدان مشترک، اشاره کرد و گفت: سازمان‌دهی هرچه سریع‌تر و ساختارهای چابک در شرکت دشت آزادگان اروند به‌عنوان پیمانکار و به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین در این میدان ضروری است .

تدوین راهبرد حفاظت حداکثری محیط زیست از دیگر تأکیدهای مدیرعامل شرکت متن در این جلسه بود. نمایندگان شرکت دشت آزادگان اروند نیز در این نشست بر آمادگی همه‌جانبه خود برای اجرای مفاد این قرارداد تأکید کردند.

