افزایش قیمت نفت در پی توقف مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، توقف مذاکرات بین ایران و آمریکا و تداوم اختلال تردد از تنگه هرمز سبب شد قیمت نفت روز پنجشنبه (سوم اردیبهشت) بیش از یک دلار افزایش یابد.

قیمت نفت خام برنت شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۳۱ دقیقه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۴۷ سنت یا ۱.۴ درصد افزایش به ۱۰۳ دلار و ۳۸ سنت برای هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت روز چهارشنبه (دوم اردیبهشت) برای نخستین بار در بیش از دو هفته از ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه فراتر رفت.

در همین حال قیمت نفت دابلیوتی‌آی آمریکا با یک دلار و ۴۰ سنت یا ۱.۵ درصد افزایش، ۹۴ دلار و ۳۶ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

هر دو شاخص نفتی روز چهارشنبه پس از کاهش بیش از انتظار ذخیره‌سازی بنزین و فرآورده‌های نفتی ایالات متحده و پیشرفت نداشتن مذاکرات ایران و آمریکا، بیش از ۳ دلار افزایش یافتند.

بیارنه شیلدروپ، تحلیلگر مؤسسه اس‌ئی‌بی (SEB) گفت: توجه بازار هم‌اکنون ممکن است از دستیابی به «توافقی قریب‌الوقوع» به «احتمال تأخیر در توافق» تغییر یابد.

چنانچه اختلال تردد از تنگه هرمز تا ماه مه رفع نشود، احتمال می‌رود قیمت‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی بار دیگر افزایش یابد.

با وجود تمدید یک‌طرفه آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اختلال تردد از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.

در همین حال اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که حجم ذخیره‌سازی نفت خام ایالات متحده افزایش داشته، اما ذخیره‌سازی بنزین و فرآورده‌های میان‌تقطیر کاهش یافته است.

در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند ذخیره‌سازی نفت خام آمریکا یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یابد، اما ذخیره‌سازی این کشور یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه افزایش یافت.

در همین حال ذخیره‌سازی بنزین ایالات متحده ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافت، در حالی که تحلیلگران یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه افت را پیش‌بینی کرده بودند.

ذخیره‌سازی فرآورده‌های میان‌تقطیر هم ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یافت، در حالی که تحلیلگران افت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای را پیش‌بینی کرده بودند.

انتهای پیام/