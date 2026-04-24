محسن طرزطلب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه در دستور کار برای کاهش مصرف برق اظهار داشت: جایگزینی چراغ‌های پرمصرف گازی با انواع LED در روشنایی معابر کشور رکورد زد و با تلاش صورت گرفته ۷ درصد از روشنایی معابر کشور بهینه سازی شد.

راهکاری برای ذخیره ۵۰ مگاوات برق

وی افزود: کاهش توان حاصل از جایگزینی چراغ‌های پرمصرف گازی با انواع LED در معابر کشور از مرز ۵۰ مگاوات عبور کرد.

۷ درصد چراغ های گازی پرمصرف حذف شدند

معا‌ون وزیر نیرو گفت: از آغاز اجرایی شدن طرح های اصلاح روشنایی معابر تاکنون، حدود ۷ درصد کل چراغ های گازی پرمصرف موجود در معابر کشور با چراغ های LED پربازده جایگزین شده اند.

جزییات قرارداد یک پروژه ملی

پروژه وی با بیان اینکه پروژه ملی اصلاح روشنایی معابر شهری وارد مرحله‌ای اجرایی و گسترده شده است، تصریح کرد: این طرح با جذب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی، اکنون به یکی از نمونه‌های موفق مشارکت بخش غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور تبدیل شده است.

۴۰۰ هزار چراغ پرمصرف از مدار خارج شد

رییس ساتبا ادامه داد: این پروژه که با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف برق در سطح معابر کل کشور آغاز شده، تاکنون موفق شده است بیش از ۴۰۰ هزار چراغ پرمصرف سدیم و جیوه‌ را با چراغ‌های LED استاندارد و کم‌مصرف جایگزین کند؛ اقدامی که نقطه عطفی در نوسازی شبکه روشنایی شهری محسوب شده و اکنون می توان اذعان کرد که حدود ۷ درصد از چراغ‌های گازی کل معابر کشور با چراغ های LED پربازده جایگزین شده است.

اضافه شدن ۵۰ مگاواتی برق به شبکه بدون احداث نیروگاه

وی با تشریح نتایج این طرح ملی در چارچوب بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، عنوان کرد: جایگزینی گسترده چراغ‌های قدیمی با چراغ های LED، علاوه بر ارتقای کیفیت روشنایی معابر، تاکنون منجر به کاهش بیش از ۵۰ مگاوات توان مصرفی معادل صرفه‌جویی بیش از ۲۲۰ میلیون کیلووات‌ساعت در مصرف انرژی سالانه شده است؛ بدین معنا که بدون ساخت هیچ نیروگاه جدیدی، ظرفیتی معادل چندین نیروگاه تولید برق در شبکه آزاد شده است.

تبعات زیست محیطی

طرزطلب در ادامه تاکید کرد: این طرح در ۱۹ شرکت توزیع نیروی برق آغاز شده و به ‌صورت کامل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در بستر بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست به اجرا درآمده است؛ مشارکت بخش خصوصی در این سطح، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک مدل پایدار اقتصادی برای اجرای پروژه‌های بزرگ بهره‌وری انرژی در کشور است.

امنیت روشنایی

معاون وزیر و رئیس ساتبا خاطرنشان کرد: این پروژه، علاوه بر کاهش مصرف انرژی، آثار مهم دیگری نیز به همراه داشته است که از جمله می توان به بهبود یکنواختی و کیفیت روشنایی معابر شهری، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگه‌داری به دلیل عمر بالاتر چراغ‌های LED، افزایش امنیت و ایمنی شهروندان به‌واسطه روشنایی پایدارتر و استاندارد و کاهش آلاینده‌های محیط‌زیستی اشاره کرد.

