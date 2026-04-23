اقدام راهبردی برای کاهش تلفات و ارتقای کیفیت برق مشترکین
معاون برق وانرژی وزارت نیرو گفت: *بهمنظور تقویت پایداری شبکه برق و بهبود کیفیت برق تحویلی به مشترکین کشور، پرداختی به نیروگاههای ارائه دهنده خدمات راکتیو در سال ۱۴۰۴ از سهم آمادگی با رشد ۳.۶ برابری نسبت به سال قبل داشته که منجر به کاهش تلفات و ارتقای کیفیت ولتاژ در شبکه برق کشور* شد.
به گزارش ایلنا، رییس هیات تنظیم بازار برق ایران با بیان اینکه بدون ایجاد اثر افزایشی بر قبوض برق مشترکین، میزان پرداختی به نیروگاههای مولد برق برای خدمات راکتیو در سال ۱۴۰۴ به *۷۴۷ میلیارد تومان* رسیده است گفت : این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابلتوجهی را نشان میدهد که بیانگر اهمیت روزافزون این خدمات در *مدیریت پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای مشترکان در سطح کشور است*.
رجبی مشهدی با اشاره به مصوبه ۴۲۲ هیأت تنظیم بازار برق گفت: در راستای تثبیت ولتاژِ برق تحویلی به مشترکین و بهبود کیفیت برق در شبکه کشور، از ابتدای سال جاری مجموعهای از برنامههای اجرایی جدید در قالب توسعه سازوکارهای بازارمحور برای مدیریت هوشمند شبکه و تأمین خدمات جانبی برق عملیاتی شده است.
رجبی مشهدی در پایان گفت : توسعه مستمر زیرساختهای فنی و سازوکارهای بازارمحور در حوزه انرژی، از اولویتهای اصلی وزارت نیرو برای *ارتقای بهرهوری و امنیت شبکه برق کشور* به شمار میرود؛ اقدامی که افزایش پایداری و قابلیت اطمینان هر چه بیشتر شبکه برق کشور را برای تامین برق پایدار رقم خواهد زد.