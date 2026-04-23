نبض تولید در جغرافیای سخت؛
واکاوی ابعاد فنی و انسانی جهش صادرات نفت ایران
صنعت نفت ایران با اپشتوانه انسانی، ثابت کرده است که حتی در میانه تلاطمها، میتواند به عنوان لنگرگاه ثبات اقتصادی کشور عمل کند
به گزارش ایلنا، صنعت نفت ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی، برشی متفاوت از تاریخ خود را تجربه میکند. در حالی که آمارهای رسمی و گزارشهای نهادهای بینالمللی نظیر اوپک و آژانس بینالمللی انرژی، بر تثبیت و رشد صادرات نفت خام ایران به ارقام فراتر از ۱.۵ میلیون بشکه در روز صحه میگذارند، نگاهی عمیقتر به لایههای عملیاتی این صنعت، واقعیتی فراتر از اعداد را آشکار میسازد. این حجم از تولید و صادرات، آن هم در میانه تنشهای فزاینده منطقهای و فشارهای ساختاری، نتیجه مستقیم پایداری شبکهای پیچیده از نیروی انسانی متخصص است. این گزارش به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه تخصص بومی و تابآوری عملیاتی، به موتور محرک اقتصاد انرژی ایران در سختترین شرایط محیطی و امنیتی تبدیل شده است.
تخصص در خدمت تحول
نقش صنعت نفت در ایران، همواره فراتر از یک منبع درآمد ارزی ساده بوده است. از حفاری نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ خورشیدی، این صنعت به عنوان پیشران مدرنیته و تحولات اجتماعی عمل کرده است. اما نقطه عطف این تاثیرگذاری را باید در ماههای منتهی به بهمن ۱۳۵۷ جستوجو کرد. در آن مقطع، بدنه فنی و کارگری صنعت نفت با درک جایگاه استراتژیک خود، دست به اعتصاباتی زدند که تولید ۶ میلیون بشکهای را به حداقل ممکن رساند. این حرکت، نه یک توقف ساده کار، بلکه نشاندهنده بلوغ قدرتی بود که در دست نیروی انسانی این صنعت قرار داشت. پس از انقلاب نیز، با خروج کارشناسان خارجی، این متخصصان ایرانی بودند که بارِ سنگینِ صیانت از مخازن و اداره پالایشگاههای عظیم را بر دوش گرفتند و اجازه ندادند چرخ تولید در دوران گذار متوقف شود.
تابآوری در میانه شعلهها
تجربه جنگ هشتساله، صنعت نفت ایران را به یکی از مقاومترین ساختارهای صنعتی جهان تبدیل کرد. در آن دوران، تأسیسات استراتژیک از جمله پالایشگاه آبادان به عنوان بزرگترین واحد پالایشی وقت و پایانه خارک به عنوان شریاناصلی صادرات، به اهداف ثابت حملات هوایی تبدیل شده بودند. با این حال، آنچه در آمارهای آن زمان نیامده، روایت مهندسانی است که زیر آتش توپخانه، خطوط لوله را ترمیم میکردند و با ابداع مسیرهای جایگزین، مانع از قطع جریان انرژی کشور میشدند. این روحیه «ترمیم در حین عملیات»،امروزه نیز در بدنه صنعت نفت جاری است؛ به طوری که در سالهای اخیر و با افزایش تهدیدات مستقیم در منطقه خلیجفارس، نیروهای فنی با آمادگی کامل و در شرایطی که تأسیسات در تیررس تنشها قرار دارند، اجازه کوچکترین خللی در روند بارگیری نفتکشها را ندادهاند.
مهندسی در شرایط حاد اقلیمی
بخش قابل توجهی از افزایش ظرفیت تولید که امروز شاهد آن هستیم، مدیون فعالیت در مناطقی است که کار در آنها از نظر استانداردهای ایمنی جهانی، نیازمند پروتکلهای فوق سخت است. دکلهای حفاری در میادین مشترک غرب کارون و سکوهای گازی و نفتی در آبهای متلاطم خلیجفارس، محل استقرار نیروهایی است که نیمی از سال را در دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت طاقتفرسا سپری میکنند.
در این شرایط، وظایف نیروها تنها به نظارت ساده محدود نمیشود؛ مدیریت فشار در چاههای فوقعمیق، تعمیرات پیچیده زیرسطحی و صیانت از مخازنی که هر کدام رفتارهای ترمودینامیکی خاص خود را دارند، نیازمند دانشی است که تنها از طریق تجربه مستقیم در این اقلیم به دست میآید. بهینهسازی فرآیندهای استخراج و کاهش افت طبیعی تولید در میادین پیر، پروژههایی هستند که در ماههای اخیر با اتکا به همین دانش بومی و حضور مداوم نیروهای تعمیرات و بهرهبرداری به ثمر رسیدهاند.
دقت در ثانیههای حساس
فرآیند صادرات نفت، تنها به استخراج ختم نمیشود. شبکه گسترده خطوط لوله که از اعماق خاک و بستر دریا میگذرد، نیازمند پایش ۲۴ ساعته برای جلوگیری از نشت و افت فشار است. در پایانههای صادراتی نظیر خارک، عملیات بارگیری نفتکشهای غولپیکر در شرایطی انجام میشود که هماهنگیمیان واحدهای مخازن، اندازهگیری (میترینگ)، اسکلهها و ایمنی (HSE) باید در بالاترین سطح ممکن باشد. کوچکترین خطای فنی در این زنجیره میتواند منجر به توقف صادرات یا فجایع زیستمحیطی جبرانناپذیر شود. افزایش صادرات به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۶، نشاندهنده این است که این زنجیره انسانی با دقتی ساعتوار در حال فعالیت است، حتی اگر نامی از آنها در گزارشهای اقتصادی برده نشود.
نیروی انسانی؛ زیربنای جهش اقتصادی
تحلیلگران انرژی تأکید میکنند که سرمایهگذاری در تکنولوژی بدون در نظر گرفتن ظرفیت انسانی، به بنبست خواهد خورد. صنعت نفت ایران در سالهای اخیر نشان داد که حتی در شرایط محدودیت دسترسی به برخی تکنولوژیهای روز، میتواند با اتکا به «مهندسی معکوس» و «مدیریت خلاقانه منابع»، رکوردهای جدیدی را ثبت کند. کارکنان عملیاتی که هفتهها دور از خانواده در میادین دورافتاده یا سکوهای محصور در آب زندگی میکنند، ستونهای نامرئی این جهش اقتصادی هستند. نقش آنها در حفظ امنیت انرژی و تأمین بودجههای زیرساختی کشور، وزنی بسیار بیشتر از آمارهای عددی دارد.
استمرار حضور ایران در بازارهای جهانی انرژی و عبور از چالشهای فنی و سیاسی سال ۲۰۲۶، بیش از هر چیز مرهون تخصص نیروهایی است که در سکوت رسانهای و در سختترین شرایط محیطی، «جریان انرژی» را زنده نگه داشتهاند. اگر امروز از رشد تولید سخن میگوییم، بایدبدانیم که این رشد در اتاقهای اداری حاصل نشده، بلکه نتیجه مستقیم فعالیت تکنسینها روی دکلهای حفاری،اپراتورهای واحدهای بهرهبرداری و ملوانان پایانههای صادراتی است. صنعت نفت ایران با این پشتوانه انسانی، ثابت کرده است که حتی در میانه تلاطمها، میتواند به عنوان لنگرگاه ثبات اقتصادی کشور عمل کند