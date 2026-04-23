قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۶۱۹ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۹ هزار ۴۲۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۴ هزار و ۴۸۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۳ هزار و ۳۲۲ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۳۰۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۹۶۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۷۳ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۵۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۶۰۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۴۲۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۸۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۲۱۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۴۱۶ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۱۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۱۶۰ تومان است.