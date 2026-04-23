از تمام ظرفیت های بانک کشاورزی برای تامین امنیت غذایی در شرایط جنگی استفاده می کنیم

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، صفدری در جریان سفر به استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، به نقش و جایگاه این استان ها در تولید محصولات استراتژیک اشاره کرد و اظهار داشت: علیرغم محدودیت منابع آبی و اقلیم خشک در این مناطق، فعالان بخش کشاورزی نقش مهمی در تحکیم پایه‌های امنیت غذایی کشور ایفا کردند.

وی با بیان اینکه بانک کشاورزی حمایت از فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی را ماموریت و وظیفه ذاتی خود می‌داند، یادآور شد، با هدف تداوم ارائه خدمات به هموطنان به ویژه فعالان حوزه امنیت غذایی، کارکنان این بانک در تمام شرایط از جمله جنگ تحمیلی سوم، حضوری مستمر داشتند.

صفچدری به مخاطرات پیش روی بخش کشاورزی از جمله نوسان قیمت نهاده‌ها ، تغییرات اقلیمی، بیماری‌های دامی و ... اشاره کرد و افزود: با حمایت مالی بدون وقفه، هدفمند و متناسب با شرایط واقعی تولید. واحدهای تولیدی با بحران مواجه نشده و به زنجیره امنیت غذایی کشور آسیبی وارد نخواهد شد.

وی ضمن قدردانی از حضور مستمر و موثر کارکنان بانک کشاورزی در تمامی شرایط، که موجب تداوم ارائه خدمات به هموطنان شد، بر ضرورت تقویت زنجیره‌های ارزش، حمایت از صنایع تبدیلی، ورود به حوزه فناوری‌های نو، بیمه محصولات و مدیریت هوشمند ریسک تاکید کرد.

بر اساس این گزارش صفدری در جریان این سفر با استاندار خراسان جنوبی دیدار و درباره راه‌کارهای عملیاتی تسریع در روند پرداخت تسهیلات و افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی بحث و تبادل نظر کرد.

استاندار خراسان جنوبی نیز ضمن قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی ، به جذب کامل اعتبارات ابلاغی در سرفصل های مختلف اشاره کرد و این بانک را ستون فقرات توسعه کشاورزی و امنیت غذایی کشور برشمرد.

