نخستین برات الکترونیک سپامی بانک کشاورزی صادر شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برات الکترونیک سپامی به عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید، به سبد خدمات قابل ارائه این بانک اضافه شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با استفاده از این ابزار نسبت به تأمین مالی واحد اقتصادی خود اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در سال‌های اخیر با هدف اجرای دستورالعمل‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حوزه تأمین مالی غیرتورمی، توسعه ابزارهای تأمین مالی نوین را به طور جدی در دستور کار قرار داده و اجرایی شدن برات الکترونیک سپامی گامی جدید در ادامه همین برنامه به شمار می‌رود.

این گزارش می‌افزاید، بانک کشاورزی اواخر سال گذشته از ابزار اعتبار تعهدی دیجیتال با عنوان «نوی‌پو» نیز رونمایی کرد که به عنوان جایگزین وجه نقد، در تعامل میان اعضای زنجیره تأمین دام و طیور شامل تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان خوراک دام و واردکنندگان نهاده‌های دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا کنون بیش از 47 همت اعتبار تعهدی دیجیتال توسط این بانک برای فعالان زنجیره‌های دام و طیور صادر شده است.

