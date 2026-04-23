آغاز پیشفروش محصولات سایپا و پارسخودرو از هفته آینده + بخشنامه
پیشفروش محصولات شرکتهای سایپا و پارسخودرو از روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه آغاز میشود.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، در این طرح، پیشفروش عادی برخی از محصولات سایپا و پارسخودرو ویژه متقاضیان عادی از محل مازاد طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه از طریق سامانه فروش اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
در این مرحله، خودروهای کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه، اطلس S و کوییک R تیپ S با استاندارد ۸۵ گانه که همگی به سامانه SBR مجهز هستند، در قالب طرح عادی از محل مازاد طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عرضه میشوند.
موعد تحویل این محصولات، بهمن و اسفندماه سال جاری تعیین شده است.
گفتنی است هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبتنام یک دستگاه خودرو بوده و متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبتنام و خرید خودرو در این طرح را نخواهند داشت.