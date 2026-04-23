به گزارش ایلنا، وحید منائی، عضو هیأت‌مدیره و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات این سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: نظر به توقف کامل پروازها در این بازه زمانی و عدم انجام هیچ‌گونه پرواز به مقاصد داخلی و خارجی، سازمان هواپیمایی کشوری طی ابلاغیه‌ای رسمی، تمامی شرکت‌های هوایی را مکلف به استرداد کامل وجه بلیط‌ها کرده است.

‌وی افزود: با وجود این ابلاغیه، گزارش‌هایی دریافت شده مبنی بر این‌که برخی شرکت‌های هواپیمایی به دلایل مختلف از عودت وجه بلیط‌ها خودداری می‌کنند. سازمان حمایت برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این موضوع را با جدیت در حال پیگیری است.

‌بر اساس اعلام سازمان حمایت، تمامی مسافرانی که در ایام جنگ رمضان اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده‌اند و پرواز آنها انجام نشده است، در صورت عدم استرداد وجه توسط شرکت یا کارگزار فروش، می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها شکایت خود را ثبت کنند تا بررسی و پیگیری لازم انجام شود.

انتهای پیام/