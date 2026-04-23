تاثیر روانی محاصره بنادر ایران روی لجستیک بینالمللی/ دست ما برای تجارت بسته نیست
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به تاثیر روانی محاصره بنادر ایران روی لجستیک بینالمللی، گفت: گرچه به صورت کلی، محاصره بنادر ایران تاثیر روانی یا بعضا عملی میتواند روی تجارت کشور و دنیا بگذارد؛ ولی اینکه دست ما برای تجارت بسته شود اصلا درست نیست.
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «محاصره دریایی چه میزان روی تجارت کشور تاثیر داشته است و یا اساسا تاثیری خواهد داشت؟» گفت: الان خیلی زود است که در مورد تاثیر محاصره دریایی بنادر ایران روی تجارت کشور صحبت کنیم، زیرا یک فرایند و عملیات تجاری زمانبر است حداقل بین ۱ تا ۳ ماه ممکن است طول میکشد که کالایی ثبت سفارش، خریداری و در مسیر دریایی حمل شود تا به کشور برسد. بنابراین، به این سرعت روی عملکرد تجاری ما تاثیر نخواهد داشت.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه خیلی زود است که در مورد تاثیر و میزان محاصره دریایی بنادر ایران روی تجارت کشور صحبت کنیم، افزود: با این وجود، طبیعتا محاصره بنادر ایران، تاثیر روانی روی لجستیک بینالمللی خواهد گذاشت.
قنادزاده افزود: بخشی از کشتیهایی که به سمت ایران میآمدند را متوقف کردند یا برگشت دادند یا به آنها هشدار دادند. همچنین دو روز قبل، یکی از کشتیهای تجاری ما را هم مورد آسیب قرار دادند. این کار طبیعتا روی رفتار بقیه شرکتهای حمل تاثیر میگذارد.
چرخش استراتژی تجاری ایران با محاصره بنادر
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: گرچه به صورت کلی، محاصره بنادر ایران تاثیر روانی یا بعضا عملی میتواند روی تجارت کشور و دنیا بگذارد؛ ولی اینکه دست ما برای تجارت بسته شود اصلا درست نیست.
قنادزاده ادامه داد: بالاخره از اول جنگ پیشبینی کرده بودیم که مسیرهای دریایی و مشخصا جنوب دچار اختلال خواهد شد. بنابراین، یکسری مسیرهای جایگزین برای تجارت کشور طراحی کرده بودیم. بدین ترتیب، ۶ مسیر جایگزین پیشبینی کرده بودیم که هرگاه اختلالی در مسیر تجاری دریایی ایجاد شود روی آن مسیرها شیفت و سعی میکنیم جریان تجارت کشور به هر صورت مسدود نشود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، ممکن است مقاطعی اختلالاتی جزئی در روند تجارت اتفاق بیفتد که قطعا آن را مدیریت میکنیم.