وضعیت کدام سدها همچنان قرمز است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بررسی وضعیت سدهای کشور حاکی از آن است که تا ۳۱ فروردین سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۹۴؛ کل ورودی آب به سدها ۲۸ میلیارد و ۲۲۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به رقم ۱۸ میلیارد و ۴۵ میلیون متر مکعب سال گذشته ۵۳ درصد افزایش و نسبت به میزان ورودی متوسط ۱۰ ساله یک درصد کاهش داشته است.

حجم آب موجود در مخازن سدها به ۳۰ میلیارد و ۶۲۰ میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد بیشتر اما نسبت به متوسط ۱۰ ساله یک درصد کمتر است.

پرشدگی سدها نیز ۵۹ درصد شده و همچنان ۴۱ درصد از حجم خالی است.

رصد وضعیت سدهای مهم تامین کننده آب شرب و کشاورزی حاکی از آن است که علیرغم بارندگی مناسب در بسیاری نقاط کشور؛ برخی سدها از جمله سدهای استان‌های تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان و زنجان همچنان شرایط خوبی به لحاظ ذخیره آبی ندارند و تأمین آب شرب در شهرهایی مانند تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان و یزد با محدودیت‌هایی همراه است.

بررسی وضعیت سدهای تامین کننده آب شرب و کشاورزی تهران و البرز تا ۳۱ بیانگر این است که سد امیرکبیر تا این تاریخ با ۵۸ میلیون متر مکعب موجودی و ۳۲ درصد پرشدگی ۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال آبی گذشته و ۵۱ درصد کمتر از متوسط ۱۰ ساله آب دارد.

سد لار در سامانه شرق با ۲۱ میلیون متر مکعب موجودی با ۹۸ درصد حجم خالی و شرایط منفی ۵۷ درصد نسبت به پارسال و منفی ۷۷ درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله مواجه است.

سد طالقان نیز با ۲۶ درصد پرشدگی ۵۳ درصد نسبت به پارسال و ۶۷ درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله ذخیره آبی کمتری دارد.

لتیان- ماملو هم با ۷۷ میلیون متر مکعب موجودی در شرایط مثبت ۶ درصد نسبت به سال آبی گذشته و منفی ۵۷ درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله بسر می برد.

مطالعه وضعیت بارش در سال جاری نشان می دهد ارتفاع ریزش های جوی از اول مهر تا ۳۰ فروردین معادل ۲۱۱.۲ میلیمتر است این مقدار بارندگی در دوره های مشابه درازمدت ۲۰۷.۰ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۳۲.۹ میلیمتر است.

این گزارش می‌افزاید؛ در حال حاضر ۱۱ استان کشور با جمعیتی بیش از ۳۵ میلیون نفر در شرایط زیر نرمال بارشی قرار دارند که این موضوع زنگ خطری جدی برای تأمین منابع آب در ماه‌های پیش‌رو محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است؛ کاهش بارش‌ها به‌ویژه در استان‌های واقع در حوضه آبریز دریاچه نمک مشهود است؛ به‌گونه‌ای که استان‌های تهران، قم و مرکزی با کاهش بیش از ۲۵ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت، بدترین وضعیت بارشی را تجربه می‌کنند. در این میان، استان قم با کاهش ۳۲ درصدی و استان تهران با کاهش ۲۹ درصدی نسبت به بلندمدت، در صدر استان‌های کم‌بارش قرار دارند.

