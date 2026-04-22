اعلام قیمت طلا و سکه برای ٢ اردیبهشت ١۴٠۵

اعلام قیمت طلا و سکه برای ٢ اردیبهشت ١۴٠۵
امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه قیمت طلا و سکه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ٢ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٧۵٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون  و ۴١٧ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون  و ٢٢١ هزار تومان رسید . 

همچنین سکه جدید ١٧٧ میلیون تومان و  هر سکه طرح قدیم ١٧١ میلیون تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٣ میلیون  تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

 

