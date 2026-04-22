ترخیص ۲.۲ میلیون تن کالای اساسی از گمرک بندر امام
رئیس کل گمرک ایران گفت: با تلاش بیوقفه کارکنان گمرک بندر امام خمینی (ره) از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به میزان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای اساسی از این گمرک ترخیص قطعی شده است.
به گزارش ایلنا، فرود عسگری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازدید از گمرک منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره)، از عملکرد ممتاز گمرکات استان خوزستان در ایام جنگ قدردانی کرد و بر تداوم ترخیص بدون وقفه کالاهای اساسی تاکید کرد.
وی در خصوص عملکرد گمرک بندر امام خمینی (ره) گفت: با تلاش بیوقفه کارکنان گمرک بندر امام خمینی (ره) از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به میزان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای اساسی از این گمرک ترخیص قطعی شده است.
بر اساس این گزارش، رئیس کل گمرک ایران و هیئت همراه همچنین از انبارها، محوطههای بندری و روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و واحدهای مختلف اداره کل گمرک بندر امام خمینی (ره) بازدید به عمل آورد و از زحمات شبانهروزی کارکنان گمرک قدردانی کرد.
این گزارش میافزاید: همچنین در جلسهای که با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، برگزار شد تصمیماتی در راستای تجهیز گمرکات استان با هدف تسهیل تجارت مرزی از این گمرکات اتخاذ و مصوب شد.
در این جلسه جواد کاظمینسب معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان ضمن قدردانی از حضور معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران و هیات همراه به استان خوزستان و توجه ویژه به گمرکات این استان، از پاسخگویی، اهتمام و تلاشهای همکاران گمرک در راستای خدماترسانی مستمر قدردانی کرد.
بهروز قرهبیگی ناظر گمرکات استان خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز در این جلسه گزارش جامعی از فعالیتهای گمرکات استان ارائه داد.
وی افزود: گمرکات استان شامل خرمشهر، شلمچه، چذابه، اهواز و دفاتر گمرکی تابعه گمرکات خوزستان در ایام جنگ فعال بودند.
همچنین علیرضا توکلفرد مدیرکل گمرک بندرامام خمینی(ره) به تشریح گزارشی از خروج کالاهای اساسی و نهادههای دامی در ایام جنگ رمضان پرداخت.
شایان ذکر است در این بازدید، مسعود عاطفی معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیرکل دفتر مرکزی حراست، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری، ناظرگمرکات استان و مدیران گمرکات تابعه نیز حضور داشتند.