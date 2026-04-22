مهرداد حمدالهی، مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت جابه‌جایی کالا در ایام جنگ اظهار داشت: در ١٢ ماه سال گذشته علیرغم اینکه در دو مقطع با دوران جنگ تحمیلی مواجه شدیم، ۶٠۶ میلیون تن کالا در قالب ٣٩ میلیون بارنامه در داخل کشور جابه جا شد که با وجود دو مقطع جنگ تحمیلی، شاهد رشد ۶ میلیون تنی در جابه‌جایی کالا بودیم.

وی ادامه داد: در ایام جنگ از ٩ اسفند تا ٣١ فروردین ماه، ۶۵ میلیون و ۶٣٠ هزار تن کالا در قالب بیش از ۴ میلیون و ٢١۵ هزار سفر جابه‌جا شد که این از میزان کالا، در بخش محموله‌های کشاورزی و مواد غذایی و کالای اساسی هیچ کاهشی نداشتیم و بالغ بر ١٣ میلیون تن کالای کشاورزی، مواد غذایی و کالای اساسی در داخل کشور جابه‌جا شد.

مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه در مسیر هیچ استانی با اختلال در جابه جایی بار مواجه نشدیم و رانندگان در هر لحظه پای کار بودند، تاکید کرد: کالای اساسی و نهاده‌های دامی که وارد کشور می‌شوند بالغ بر ٣ میلیون و ٧٧٣ هزار تن در قالب بیش از ١۶٢ هزار سفر بین استان‌های کشور جابه جا شدند که در این بخش شاهد رشد ٢٢ درصدی بودیم.

حمدالهی با بیان اینکه همچنین در تامین سوخت ناوگان باری هم با مشکلی مواجه نبودیم گفت: برای ناوگانی که مسئولیت حمل کالای اساسی را داشتند ٢٠٠٠ لیتر به عنوان تنخواه در نظر گرفته شد و این میزان تنخواه را در این مدت تخصیص کردیم. این تنخواه سوخت سوخت ویژه بخشی از ناوگان بود که مسئول حمل کالای اساسی بودند و سوخت مصرفی آنها به پایان رسیده بود و در سه مرحله این تنخواه به ٣۶ هزار دستگاه کامیون اختصاص پیدا کرد.

