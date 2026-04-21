به گزارش ایلنا، «صبا فولاد خلیج فارس» اخیرا صورت های مالی عملکرد زمستان خود را منتشر کرده و پالس بنیادی قابل توجهی به بازار سرمایه فرستاده!

سال مالی شرکت منتهی به آذر بوده و در عملکرد زمستان 1404 سرفصل سود ناخالص با رشد 3.3 برابری، از 415 میلیارد تومان به بیش از 1.4 هزار میلیارد تومان رسیده است.

دلیل اصلی این رشد سنگین، اقدام به موقع تیم مدیریتی در افزایش حجم فروش صادراتی شرکت است! بدین صورت که نرخ فروش محصول اصلی بیزینس یعنی بریکت آهن اسفنجی در زمستان در بازار صادراتی به طور میانگین 30.5 میلیون تومان در هر تن گزارش شده! حال آنکه همین نرخ در بازار داخل برابر با 17.7 میلیون تومان بوده؛ بنابراین با تغییر ترکیب فروش و هدایت بیشتر محصولات به بازار های صادراتی، رقم درآمدها و در نتیجه سرفصل های سودسازی جامپ های قابل ملاحظه ای را ثبت کردند.

از سوی دیگر، تیم مدیریتی نشان داده که کنترل اثربخشی بر هزینه های شرکت دارد! چرا که در محیط اقتصادی ایران که حداقل تورم 50% را در سال داریم، سرفصل هزینه های عمومی اداری شرکت نسبت به دوره گذشته تنها 6% رشد داشته که خب! بسیار ناچیز است؛ بخصوص آنکه در بسیاری از شرکت های رقیب و سایر شرکت های بورسی این سرفصل رشد های سه رقمی را ثبت کرده است.

ثمره چنین کنترل موثری بر مجاری هزینه ای، مخابره جهش 2.082% سود عملیاتی است! بدین صورت که در زمستان 1403 سرفصل سود عملیاتی «فصبا» برابر با 45 میلیارد تومان بوده و اکنون در زمستان 1405 عملا 21 برابر شده و به 982 میلیارد تومان رسیده است.

نکته قابل ملاحظه آن است که سرفصل سود عملیاتی سال مالی قبل برابر با 771 میلیارد تومان بوده و این یعنی «فصبا» توانسته در اسکیل سه ماهه زمستان نه تنها تمام سود عملیاتی سال مالی قبل را کاور کند؛ بلکه یک رشد تقریبا 210 میلیاردی را نسبت به سود عملیاتی سال قبل مخابره کند.

رشد 3700% سود خالص

ماحصل عملیاتی «فصبا» یعنی سود خالص در سه ماهه زمستان 1404 در سطح 1.15 همت گزارش شده. این پارامتر بنیادی در دوره مشابه برابر با 30 میلیارد تومان بوده و این یعنی شاهد رشد 3.712% سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه هستیم.

البته شایان ذکر است که سود خالص دوره 12 ماهه قبل نیز در سطح 660 میلیارد تومان گزارش شده و این یعنی مجددا نه تنها تمام سود خالص دوره قبل را در 3 ماه کاور کرده، بلکه تقریبا یک رشد 75% نیز نسبت به سود خالص 12 ماهه ثبت کرده است.

خلاصه عملکرد سود و زیان شرکت به شرح زیر بوده است:

با مخابره این سود خالص، سرفصل سود انباشته به بیش از 4.1 هزار میلیارد تومان رسیده. سرمایه اسمی شرکت برابر با 5 همت بوده و عملا دست مدیریت برای اجرای پلن افزایش سرمایه با هدف هدایت سود های حاصله به سمت فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری و تقویت پتانسیل های سودآوری شرکت بازتر شده است.

افزایش ارزش شرکت

توجه فرمایید که سود عملیاتی یا همان (EBIT) و سود خالص (Net Income) از پارامتر هایی هستند که در محاسبه جریانات نقد آزاد (FCFF) و در نتیجه ارزشگذاری شرکت ها (Valuation) کاربرد داشته و از دید ارزشگذاری، چنین رشدی در این سرفصل ها به معنی اثر مثبت بر جریانات نقدی آزاد و ارزش شرکت است. بر همین اساس، انتظار می رود که پس از بازگشایی بازار سرمایه، سهام «فصبا» با اقبال سرمایه گذاران همراه شود.

برآورد پی بر ای فوروارد کانال 1

سود هر سهم «فصبا» در زمستان 1404 در سطح 23 تومان محاسبه شده است. این رقم در دوره مشابه برابر با 6 ریال بوده! و عملا شاهد رشد 3.750% در این سرفصل هستیم (همانند سود خالص). در دوره 12 ماهه قبل، سود هر سهم برابر با 13 تومان بوده است.

اما بخش جالب ماجرا، تحلیل حساسیت سود هر سهم «فصبا» است که تیم مدیریتی ارائه کرده: توجه فرمایید که با توجه به بحران انرژی در دنیا، هزینه های تولید کامودیتی ها بالا رفته و انتظار می رود که رشد قیمت های جهانی ادامه دار باشد.

رشد دلار و قیمت های جهانی، هر دو اثر مثبت بر سودسازی «فصبا» دارد.

هر سهم «فصبا» در بورس تهران 212 تومان قیمت گذاری شده و بر اساس این جدول، ارزندگی سهام «فصبا» در این قیمت ها بسیار واضح تر است:

چرا که اگر دلار به ۱۸۰ هزار تومان برسد و نرخ بریکت آهن اسفنجی را نیز 270 دلار فرض کنیم، سود هر سهم 145 تومان محاسبه می شود که خب! با احتساب قیمت 212 تومان، سهم پی بر ای فوروارد کانال 1 می گیرد و جز سهام های بنیادی ارزنده در بورس طبقه بندی می شود.

در نظر داشته باشید که اکنون نرخ سود بدون ریسک به 45% رسیده و انتخاب سهم هایی با پی بر ای فوروارد بالاتر از 2 برای سرمایه گذاران اصلی بازار سرمایه، توجیه اقتصادی ندارد. بر همین اساس، پول هوشمند به سمت سهم هایی با پی بر ای فوروارد کمتر از 2 خواهد رفت.

و اما اگر دلار را 200 هزار تومان فرض کنیم و نرخ فروش محصول شرکت را همان 270 دلار، سود هر سهم 218 تومان خواهد بود و این یعنی پی بر ای فوروارد کمتر از 1 ! که خب در بازار سرمایه چنین شرکت هایی واقعا به تعداد انگشتان دست هم نمی رسند.

