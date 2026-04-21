آغاز نخستین پرواز داخلی به مشهد پس از وقفه ۵۰ روزه

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پی حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی برای از سرگیری پروازها و دریافت مجوزهای لازم، اولین پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" به مقصد مشهد مقدس انجام خواهد شد. این وقفه پروازی که به‌دلیل حملات اخیر دشمن آمریکایی - صهیونی ایجاد شده بود با دریافت مجوز پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری و سایر مجوزهای مرتبط، پس از توقف۵۰ روزه انجام می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این پرواز به شماره ۳۵۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ روز دوم اردیبهشت از فرودگاه مهرآباد به سمت فرودگاه مشهد مقدس انجام خواهد شد.

همچنین طبق مجوز این سازمان، پرواز بازگشت با شماره ۳۵۰۳ همان روز ساعت ۱۲:۳۰ از مشهد به مقصد فرودگاه مهرآباد انجام می‌شود.

گفتنی است هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است پس از دریافت مجوزهای تکمیلی، پروازهای خود به دیگر فرودگاه‌های اعلام‌شده در اطلاعیه شماره ۴ سازمان هواپیمایی کشوری را نیز از سر گیرد.