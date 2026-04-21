آغاز نخستین پرواز داخلی به مشهد پس از وقفه ۵۰ روزه

اولین پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مقصد مشهد مقدس پس از توقف۵۰ روزه فردا دوم اردیبهشت انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پی حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی برای از سرگیری پروازها  و دریافت مجوزهای لازم، اولین پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" به مقصد مشهد مقدس انجام خواهد شد.  این وقفه پروازی که به‌دلیل حملات اخیر دشمن آمریکایی - صهیونی ایجاد شده بود با دریافت مجوز پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری و سایر مجوزهای مرتبط، پس از توقف۵۰ روزه انجام می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این پرواز به شماره ۳۵۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ روز دوم اردیبهشت از فرودگاه مهرآباد به سمت فرودگاه مشهد مقدس انجام خواهد شد.

همچنین طبق مجوز این سازمان، پرواز بازگشت با شماره ۳۵۰۳ همان روز ساعت ۱۲:۳۰ از مشهد به مقصد فرودگاه مهرآباد انجام می‌شود.

گفتنی است هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است پس از دریافت مجوزهای تکمیلی، پروازهای خود به دیگر فرودگاه‌های اعلام‌شده در اطلاعیه شماره ۴ سازمان هواپیمایی کشوری را نیز از سر گیرد.

 

