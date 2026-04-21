مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان مطرح کرد؛
بازسازی سریع فولادخوزستان نیازمند حمایت نهادهای دولتی
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، خواستار حمایت همهجانبه نهادهای دولتی برای بازسازی سریع این مجموعه صنعتی و ادامه ایفای نقش در چرخه اقتصادی کشور شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، در دیدار با سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اهمیت راهبردی فولاد خوزستان، اظهار کرد: هدف از حمله به این شرکت، آسیبزدن به اقتصاد و زندگی مردم ایران است.
وی با توجه به نقش حیاتی فولاد خوزستان در اقتصاد استان، افزود: این شرکت، منبع درآمد مستقیم بیش از ۱۷ هزار خانواده و شبکه گستردهای از شغلهای وابسته است؛ علاوه بر این، ۱۲۰ هزار سهامدار از قشرهای مردم، دارایی خود را در شرکت سرمایهگذاری کردهاند؛ بنابر این هرگونه تعرض به این مجموعه، ضربهای به سفره و آینده مردم است.
مدیرعامل فولاد خوزستان با بیان ماهیت غیر نظامی این مجتمع صنعتی، بیان کرد: ساختار فنی و خطهای تولید ما از واحدهای احیای مستقیم تا کورههای ذوب، فقط برای تأمین زیرساختهای عمرانی طراحی شده است؛ محصولهای ما شامل شمش و اسلب با رتبههای عمومی نظیر اس تی ST۳۷ و اس تی ST۵۲ است که تنها در صنعتهای ساختمانی (تولید میلگرد، تیرآهن و ورق) کاربرد دارند.
ابراهیمی در پایان با قدردانی از بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه از این مجموعه بزرگ صنعتی، خواستار حمایت همهجانبه نهادهای دولتی برای بازسازی سریع توان تولیدی این مجموعه برای ایفای نقش در چرخه اقتصادی کشور شد.