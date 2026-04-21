برنامه وزارت صمت برای مدیریت بازار ورقهای فولادی/ تلاش مدیریت فولاد مبارکه برای حفظ انسجام و امنیت شغلی خانواده بزرگ کارکنان
به گزارش ایلنا؛ سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتگویی برنامههای این وزارتخانه برای مدیریت بازار ورقهای فولادی در کشور را تشریح کرد.
وزیر صمت با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای نگرانیهای موجود که به دلیل حمله به فولاد مبارکه حاصل شده است، گفت: مقرر شده است بخش عمدهای از تختالهای مورد نیاز مجموعه، از طریق افزایش ظرفیت تولید در سایر کارخانجات کشور تامین شده و در اختیار تولیدکنندگان ورقهای فولادی قرار گیرد.
اتابک در خصوص راهکار رفع نگرانی عرضه ورقهای گرم در کشور نیز اظهار کرد: با توجه به نگرانی در زمینه ورقهای گرم و محدودیتهای فعلی برای تولید آنها در فولاد مبارکه، مجوزهای لازم به این مجتمع داده خواهد شد تا با واردات این ورقها، نیاز صنایع پاییندستی را تامین کند.
وی تاکید کرد: توزیع و تامین نیاز صنایعی که به این ورقها وابستگی دارند، دقیقاً بر اساس لیستها و رویههای مشخص گذشته انجام خواهد شد تا خللی در روند تولید آنها ایجاد نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با قدردانی از کارگران و کارکنان این مجموعه بزرگ صنعتی خاطرنشان کرد: مدیریت فولاد مبارکه تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا انسجام، امنیت شغلی و جمع خانواده بزرگ پرسنل خود را به خوبی حفظ کند.