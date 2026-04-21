عملکرد درخشان بانک رفاه کارگران در تامین مالی زنجیره تولید کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بانک رفاه کارگران بر اساس اعلام بانک مرکزی، از بانک‌های پیشرو شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید در سال 1404 بوده است.

کارت رفاهی متصل به اوراق گام، مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، اوراق گام، برات الکترونیک و... از جمله این ابزارها هستند که بانک رفاه کارگران در بهره‌برداری از آنها به منظور حمایت از تولید ملی و تامین مالی واحدهای تولیدی، جزو بانک‌های برتر بوده است.

براساس این گزارش، بانک رفاه کارگران در صدور «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» صدرنشین شبکه بانکی است و اولین بانک در شبکه بانکی محسوب می‌شود که نسبت به عملیاتی شدن آن اقدام کرد. عملکرد این ابزار در سال 1404 به 30.7 هزار میلیارد ریال می‌رسد و در مجموع میزان کالای خریداری شده توسط خانوار در چارچوب این محصول در سال گذشته حدود 31.2 هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین در سال 1404 بیشترین میزان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از «اوراق گام» توسط بانک‌ رفاه کارگران انجام شده است. در حال حاضر 17 بانک در زمینه صدور این اوراق فعال هستند که بانک رفاه با سهم 32 درصدی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

در مجموع عملکرد اوراق مذکور در سال گذشته به 529.7 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال 1403 رشد 157 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که سهم این اوراق به عنوان اولین ابزار تامین مالی زنجیره تولید در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از ابتدا تاکنون به حدود 147 همت رسید.

بانک رفاه کارگران در حوزه مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) نیز که با هدف واگذاری مطالبات تامین‌کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی (شبکه بانکی) طراحی شده است، رتبه دوم را در اختیار دارد. تاکنون سامانه فاکتورینگ در سازمان برنامه و بودجه کشور عملیاتی نشده است و مطالبات قراردادی معرفی شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت غیربرخط در بانک‌های مربوطه از جمله بانک رفاه کارگران بالغ بر 11.7 هزار میلیارد ریال پذیرش شده است. با پیاده‌سازی کامل سامانه‌های فوق‌الذکر، انتظار می‌رود روند پذیرش مطالبات قراردادی در شبکه بانکی با سرعت بیشتری صورت گیرد. در همین راستا سهمیه ابلاغی به شبکه بانکی بابت استفاده از این ابزار برای سال 1405 معادل 70 همت است که نسبت به سال 1404، 40 درصد افزایش یافته است.

برات الکترونیکی زنجیره تولید از دیگر ابزارهای نوین تامین مالی است که از ابتدای سال 1404 با قابلیت تأمین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است و بانک رفاه کارگران از جمله بانک‌هایی است که با دسترسی به زیرساخت مربوطه قادر به صدور است و عملکرد مناسبی در این زمینه دارد.

لازم به ذکر است، با اقدامات و تمهیدات بانک مرکزی ج.ا.ا برای توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، مجموع عملکرد تأمین مالی از طریق این ابزارها در سال 1404 از 143 همت فراتر رفت.

بانک مرکزی در راستای توسعه کارکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید اقدامات گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داده است که ازجمله آنها می‌توان به افزایش سهمیه صدور ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در سال 1405 به 670 همت شامل اوراق گام 220 همت، برات الکترونیکی 250 همت، کارت رفاهی متصل به اوراق گام 130 همت و فاکتورینگ 70 همت و ابلاغ آن به شبکه بانکی اشاره کرد.

