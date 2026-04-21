احتمال بازگشایی بورس طی 10 تا 12 روز آینده

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اخذ تلویحی مجوز افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی از برخی نهادهای ذی‌ربط، از احتمال بازگشایی بازار سهام طی 10 تا 12 روز آینده خبر داد.

صیدی تاکید کرد که این اقدام به صورت یکجا انجام می شود و روش مرحله ای در دستور کار نیست.

وی گفت: نماد شرکت هایی که خسارت مستقیم دیده اند، در این مرحله باز نمی شوند ولی نماد سایر شرکت ها باز می شود.

صیدی تاکید کرد: یکی از مسائلی که بر این روند تأثیر می گذارد، مشخص شدن وضعیت کشور پس از اتمام آتش بس است و باید دید آیا آتش بس تمدید می شود یا به سمت توافق اساسی می رویم یا اینکه جنگ از سر گرفته می شود که بر این اساس ظرف 10 تا 12 روز آینده تصمیم قطعی می گیریم.

وی ادامه داد: از سهامداران نظرسنجی کردیم و نتیجه این بود که ترجیح آنها شفافیت در حدی باشد که بازار باز شود. سهامداران اصلی رفتار هیجانی ندارند که بلافاصله بعد از بازگشایی بازار، بلافاصله به فروش سهام و سبد دارایی خود اقدام کنند. چون چنین تجربه ای بعد از بازگشایی بازار پس از جنگ 12 روزه را داریم. البته طبیعی است که بازگشایی بازار پس از جنگ اخیر هم تحت تأثیر فضای کلی کشور باشد.

