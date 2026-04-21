به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، اهالی روستاهایی مانند؛ دن دستگرد، پنسان و تخت ملک در منطقه نیک‌شهر سال‌ها به‌خاطر سختی راه و گرانی بنزین، برای فرستادن فرزندان خود به مدرسه با مشکلات فراوانی روبرو بودند و آمار ترک تحصیل در این مناطق به دلیل این مشکلات بالا بود.

‌ امسال اما علاوه بر روستاهای پنسان و متسنگ و دن دستگرد و... که با تسهیل‌گری گروه مردمی مهربانی، بچه‌های روستایی را به مدرسه فرستادند، دهیاری روستای تخت ملک هم با همراهی و حمایت مالی گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، توانست سرویس مدرسه‌ای برای ۷۰ دانش‌آموز مدرسه متوسطه اول و دوم مهیا کند تا دانش‌آموزان از راه‌های طولانی خود را به مدرسه روستای مرکزی برسانند.

