کمکی که هلدینگ خلیجفارس به دانشآموزان روستایی در سیستان و بلوچستان رساند
سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ روبهپایان است، اما در این سال سخت باوجود جنگ و مشکلات فراوان، بسیاری از دانشآموزان مناطق صعبالعبور سیستان و بلوچستان توانستند باوجود مسافتهای طولانی و سختی راه خود را به مدرسه برسانند و ادامه تحصیل بدهند.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، اهالی روستاهایی مانند؛ دن دستگرد، پنسان و تخت ملک در منطقه نیکشهر سالها بهخاطر سختی راه و گرانی بنزین، برای فرستادن فرزندان خود به مدرسه با مشکلات فراوانی روبرو بودند و آمار ترک تحصیل در این مناطق به دلیل این مشکلات بالا بود.
امسال اما علاوه بر روستاهای پنسان و متسنگ و دن دستگرد و... که با تسهیلگری گروه مردمی مهربانی، بچههای روستایی را به مدرسه فرستادند، دهیاری روستای تخت ملک هم با همراهی و حمایت مالی گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس، توانست سرویس مدرسهای برای ۷۰ دانشآموز مدرسه متوسطه اول و دوم مهیا کند تا دانشآموزان از راههای طولانی خود را به مدرسه روستای مرکزی برسانند.