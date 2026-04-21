کاهش مصرف بنزین با همراهی مردم
مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، با اعلام کاهش قابلتوجه مصرف بنزین در پی همکاری مردمی در جنگ ۴۰ روزه، گفت: این روند از طریق کاهش ترددهای غیرضروری، تقویت حملونقل عمومی و استفاده گستردهتر از سوختهای جایگزین تداوم یابد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، عماد رفیعی از همکاری و همراهی مردم در مدت جنگ ۴۰ روزه در کاهش تمامی حاملهای انرژی بهویژه بنزین قدردانی کرد و گفت: خدمت تمامی همکاران در مناطق عملیاتی خداقوت میگویم و قدردانی ویژه میکنم، چراکه با همتی همهجانبه و تلاش شبانهروزی سوخت و حاملهای انرژی را بدون هیچگونه وقفه به دست مردم رساندند.
وی با تأکید بر اینکه در ادامه سال نیز مدیریت مصرف باید با همکاری مردم ادامهدار باشد، افزود: به این منظور استفاده از حملونقل عمومی در شهر تهران افزایش یافته و این اقدام باید در تمامی کلانشهرهایی که زیرساخت استفاده از حملونقل عمومی بهویژه مترو و اتوبوسهای تندرو را دارند، در دستور کار قرار گیرد.
مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، کاهش استفاده از خودروهای تکسرنشین را از عوامل مؤثر در کاهش مصرف بنزین دانست و ادامه داد: براساس بررسیهای انجام شده، در این شرایط جنگ بسیاری از مردم بهصورت رایگان و جهادی در مسیرها یکدیگر را سوار و به مقصد میرسانند که این اقدام را میتوان بهمنظور افزایش اعتماد و امنیت مسافران از طریق پلتفرمها طراحی و گسترش داد.
کاهش مصرف بنزین با کاهش ترددهای غیر ضرور
رفیعی با بیان اینکه از هموطنان درخواست میشود با پرهیز از سفرها و ترددهای غیرضرور درونشهری و جایگزینی خریدهای اینترنتی بهجای حضوری، به کاهش مصرف بنزین کمک کنند، تصریح کرد: مصرف سوخت در حملونقل اینترنتی مانند موتورسیکلت کمتر از بنزین خودرو است و رعایت همگانی آن نقش قابلتوجهی دارد.
وی با تأکید بر اینکه همه حاملهای انرژی به هم وابسته هستند، گفت: اگر مردم، دستگاهها، شرکتها و صنایع در مصرف برق صرفهجویی کنند، مصرف سوخت گاز یا نفتگازی نیروگاهها کاهش مییابد و در نتیجه، کاهش واردات، بهبود تراز ارزی و در نهایت کاهش نرخ تورم را شاهد خواهیم بود.
مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، تنظیم باد تایرها در سفرهای بین شهری، رعایت سرعت بهینه و پرهیز از رانندگی هیجانی را نیز عوامل قابلتوجه در کاهش مصرف بنزین دانست و تأکید کرد: پیشنهاد میشود دارندگان تمامی خودروها با سوختهای جایگزین، تا حد امکان از سوختهای جایگزین مانند سیانجی استفاده کنند و از دارندگان خودروهای بنزینسوز نیز میخواهیم تا در اولین فرصت نسبت به تبدیل رایگان خودروهای خود به دوگانهسوز اقدام کنند.