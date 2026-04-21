۳ راهکار برای مدیریت ناترازی انرژی پس از جنگ رمضان
دستیار وزیر نفت و مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، با اعلام عبور موفق صنعت نفت از شرایط جنگ رمضان بیان کرد: سه محور «اصلاح الگوی مصرف»، «بازنگری در سهمیهبندی بخشهای صنعت و حملونقل» و «تنوعبخشی به سبد سوخت» مهمترین راهکارهای کوتاهمدت برای مدیریت ناترازی انرژی و جبران خسارات واردشده به تأسیسات است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن محمدپور ضمن بیان خداقوت به کارکنان صنعت نفت از واحدهای تولیدی تا توزیع انواع سوخت و فرآوردههای نفتی گفت: خوشبختانه با همت و فداکاری کارکنان خدوم صنعت و همچنین سکانداری وزیر نفت، توانستیم جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان را با آرامش پشت سر بگذاریم و مشکلی در تأمین سوخت حاملهای انرژی برای مردم ایجاد نشود.
وی در خصوص پیامدهای جنگ رمضان و تأثیر آن بر تأسیسات صنعت نفت گفت: به طور طبیعی، هر جنگی آسیبها و خساراتی به دنبال دارد و تأسیساتی در حوزه تولید گاز و فرآورده آسیب دیده است.
مردم صرفهجویی در مصرف سوخت را جدی بگیرند
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در پاسخ به اینکه با توجه به خسارات جنگ رمضان به تأسیسات و تأثیر آن بر ناترازی انرژی، در کوتاهمدت چه راهکارهایی میتواند به مدیریت شرایط کمک کند، گفت: اصلاح الگوی مصرف، تغییرات سهمیهای برای حوزههای صنایع و حملونقل و اقدامهایی در حوزه تنوع سبد مصرف سوخت مهمترین عواملی هستند که در کوتاهمدت میتوانند نقشآفرینی ویژهای داشته باشند.
محمدپور افزود: با توجه به اینکه شرایط تغییر کرده است، قطعا مجبور هستیم برنامههایی را در نظر بگیریم؛ البته چون این برنامهها و تغییرات قرار است در چارچوب یک بسته اجرا شود، اطلاعرسانی جامعتر در این خصوص از طریق سخنگوی دولت یا سخنگوی وزارت نفت در آینده صورت میگیرد.
وی ادامه داد: سعی میکنیم در تغییرات پیشرو در حاملهای انرژی (بنزین، گاز و نفتگاز) سیاستهای قیمتی نداشته باشیم و مصرف را با ابزارهای غیرقیمتی و تغییرات سهمیهای کنترل کنیم.
پیشنهاد وزارت نفت برای تداوم سرویس رایگان حملونقل عمومی
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در پاسخ به نگرانیها درباره احتمال تغییر سهمیه سوخت خودروهای شخصی و یا رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی گفت: با تدابیر اتخاذ شده در دولت و وزارت نفت، هیچ مسئلهای برای مشاغل مرتبط با مصرف بنزین و گازوئیل (همچون رانندگان تریلی و یا رانندگان فعال در تاکسیهای اینترنتی) ایجاد نخواهد شد و تغییری در سهمیه آنها ایجاد نمیشود.
محمدپور با اشاره به تجربه موفق رایگان شدن حملونقل عمومی در جنگ رمضان (مترو و اتوبوس) و استقبال خوب مردم، افزود: از جانب وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه و شهرداریها پیشنهاد دادیم که این سیاست تداوم یابد تا مردم به استفاده از حملونقل عمومی ترغیب شوند و در مصرف سوخت نیز صرفهجویی شود.
وی اصلیترین سیاست وزارت نفت برای مقابله با ناترازی انرژی را ایجاد تنوع در سبد سوخت دانست و گفت: افزون بر این، پروژه جمعآوری گازهای مشعل با جدیت دنبال میشود و با توجه به تأکیدات رئیسجمهوری و وزیر نفت، برنامه فشردهای داریم که ظرف یک سال و نیم آینده بخش عمده این گازها را مطابق برنامه هفتم پیشرفت جمعآوری کنیم.
خودروهای شخصی به صورت رایگان سیانجیسوز میشوند
دستیار وزیر نفت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از دیگر اقدامهای دولت چهاردهم برای مقابله با ناترازی انرژی برشمرد و تأکید کرد: تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی برای جایگزینی سوختهای فسیلی با انرژی تجدیدپذیر تخصیص یافته و تلاشهای در این زمینه ادامه دارد.
محمدپور با تجزیه و تحلیل سهم مصرف انرژی در کشور گفت: ۴۰ درصد مصرف در ساختمان و صنایع خرد، ۲۹ درصد در حملونقل، ۲۷ درصد در صنعت (که بیش از نیمی از آن مربوط به نیروگاههاست) و ۴ درصد در کشاورزی است. این اعداد و ارقام نشان میدهد، افزایش راندمان نیروگاهها بهعنوان یک اقدام میانمدت برای کاهش مصرف در صنعت ضروری لست.
وی به اقدامهای انجامشده در حوزه متنوعسازی سبد سوخت اشاره کرد و گفت: کار بسیار ارزشمندی برای سیانجیسوز کردن رایگان ناوگان حملونقل عمومی شخصی و وانتها پیش از جنگ در حال انجام بود؛ در ایام جنگ نیز اطلاعیهای صادر شد مبنی بر اینکه کلیه خودروهای شخصی نیز میتوانند به صورت رایگان سیانجی سوز شوند، این اقدام بسیار برجستهای بود که قبلاً آن را نداشتیم و اکنون با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.
حمایت وزارت نفت از تولید خودروهای دوگانهسوز
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در پاسخ به پرسشی درباره تداوم تفاهمنامههای پیشین با شرکتهای خودروساز داخلی گفت: این تفاهمنامهها کماکان ادامه دارد. قرار است تولید خودروهای دوگانهسوز با محوریت سیانجی بیشتر شود و مورد حمایت وزارت نفت قرار میگیرند.
محمدپور ادامه داد: اما یک واقعیت وجود دارد که شاید به دلیل قیمت پایین بنزین، استقبال خاصی از سوی مردم از سیانجی نشود. خودروسازان نیز به دلیل مسائل و مصالح فنی شاید چندان تمایلی به تولید خودروهای دوگانهسوز نباشند؛ ولی این اصرار از سوی وزارت نفت وجود دارد و ما پیگیر آن هستیم.
وی در خصوص آخرین وضع متنوعسازی سبد سوخت با استفاده از ظرفیت سوخت مایع الپیجی گفت: ابتدا باید بستر ارائه این سوخت در جامعه توسعه پیدا کند و در این حوزه شاید هنوز به آنچه مد نظر ماست، نرسیده باشیم.
تنها تغییر سوخت خودرو برای ما ملاک نیست
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با تأکید بر اینکه تنها تغییر سوخت خودرو برای ما ملاک نیست و نباید مردم به زحمت بیفتند، تصریح کرد: باید جایگاههای ارائه سوخت به تعداد کافی در شهرها، روستاها و جادهها وجود داشته باشد تا اگر شخصی خودروی خود را به الپیجیسوز تبدیل کرد، بستر سوختگیری را هم داشته باشد، مشابه خودروهای برقی که باید بستر شارژ خودرو فراهم باشد.
محمدپور به موضوع متنوعسازی سوخت نیروگاهها اشاره کرد و گفت: طراحی در حال انجام است تا بتوانیم سوختهای جایگزینی غیر از نفتگاز و نفت کوره را در نیروگاهها داشته باشیم تا در نهایت بتوانیم مصرف گاز در کشور را بهتر مدیریت کنیم.
صرفهجویی در مصرف با تدوین استانداردهای معیار مصرف
وی به اقدامهای انجامشده در حوزه تدوین استانداردهای معیار مصرف پرداخت و بیان کرد: برای بهینهسازی مصرف در صنایع، استانداردهایی تدوین شده که واحدهای صنعتی موظف به رعایت آنها هستند؛ از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ با اجرایی کردن این استانداردهای معیار مصرف، نزدیک به ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال (تقریباً ۵۴ میلیون مترمکعب در روز) صرفهجویی داشتهایم که معادل تولید بیش از دو فاز استاندارد پارس جنوبی است.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت گفت: این صرفهجویی تنها با اجباری کردن و الزام به رعایت استانداردهای معیار مصرف حاصل شده است؛ انشاءالله در آینده موضوع اجرای استانداردهای مصرف به صورت جدی از سوی وزارت نفت و سازمان بهینهسازی مصرف انرژی پیگیری خواهد شد تا صنایع مصرف خود را مدیریت کنند.