وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛
عزم دولت برای پشتیبانی همهجانبه از صنعت/ گمرک، بیمه و مالیات در خدمت تولید پایدار
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سفری راهبردی به خوزستان از بسته حمایتی ویژه برای واحدهای صنعتی، بهویژه صنایع پاییندستی فولاد، خبر داد
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مناطق صنعتی کشور، پس از سفر به استان اصفهان و چهارمحال بختیاری امروز به استان خوزستان عزیمت کرد. وی در این سفر ضمن حضور در جمع مسئولان استانی، مدیران صنایع فولادی و نمایندگان مردم در مجلس، به تشریح مجموعهای از تدابیر حمایتی دولت در حوزههای گمرکی، بیمهای و مالیاتی پرداخت.
وزیر صمت در ابتدای این جلسه، با تشکر از مجموعه فولادخوزستان، اظهار کرد: واقعیت این است که دشمن تصور میکرد با به شهادت رساندن رهبر انقلاب، حتما شرایط کشور به هم خواهد ریخت و ظرف 100 ساعت میتواند پیروزیاش را اعلام کند.
وی با تاکید بر اینکه باید یاد همه شهدا خصوصا فرماندهان فاخری که در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به فیض شهادت نائل آمدند، زنده نگه داشته شود، ادامه داد: دشمن فکر میکرد با شهادت رهبر انقلاب، مردم برای اغتشاش به خیابان بریزند اما مردم به خونخواهی رهبر شهید به خیابان آمدند تا اغتشاشگران حتی جرات از خانه بیرون آمدن را هم نداشته باشد.
اتابک با بیان اینکه ساعتی بعد از شهادت رهبر انقلاب، نیروهای مسلح پاسخی دندان شکن به دشمن دادند، خاطرنشان کرد: امروز تمام دنیا به این واقیعت تاکید دارند که ایران برنده این جنگ است.
وی با تاکید بر اینکه مطمئنا بعد از پایان این جنگ، کشور ایران در جایگاهی بسیار رفیعتر از قبل در دنیا قرار میگیرند، اضافه کرد: امیدوارم نیروهای مسلح با حمایت مردم از نبرد با منفورترین کشورهای دنیا سربلند بیرون بیایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالشهای پیشروی واحدهای فولادی در تأمین تجهیزات و مواد اولیه وارداتی، از مصوبه جدید و راهگشای دولت رونمایی کرد و گفت: بر اساس این تصمیم، صنایع فولادی مجاز خواهند بود کالاهای مورد نیاز خود را از گمرکهای کشور با استفاده از برات اعتباری و اعتبار اسنادی (LC) ترخیص کنند. این مصوبه به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شده و قابلیت اجرایی کامل دارد.
وی در ادامه به حمایتهای مالیاتی و بیمهای از واحدهای آسیبدیده اشاره کرد و افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مالیات این شرکتها برای مدتی به تعویق افتاده و حمایتهای لازم در زمینه بیمه نیروی کار نیز در دستور کار جدی دستگاه های مربوطه قرار دارد. وی با قدردانی از اقدامات ستاد تسهیل استان خوزستان، این تصمیمات را گامی مؤثر در جهت حفظ اشتغال و پایداری تولید دانست.
اتابک، در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تأمین مواد اولیه برای صنایع پاییندستی فولاد، خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد تعادل در زنجیره ارزش فولاد، افزایش ظرفیت واحدهایی که با حداکثر توان فعالیت نمیکنند، در اولویت قرار گرفته است. همچنین مسئولیت تأمین و واردات ورق و اسلب فولادی به دو قطب بزرگ صنعت کشور، یعنی مجتمع فولاد مبارکه و فولاد خوزستان واگذار شده است.
گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفری فشرده و دو روزه به استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان، از نزدیک در جریان روند تولید و آسیبهای وارده به واحدهای فولادی قرار گرفت و پس از اتخاذ این تصمیمات حمایتی، عصر امروز تهران را مقصد پرواز خود ساخت.