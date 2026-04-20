خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
رئیس کل بانک مرکزی:

کد خبر : 1775848
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اولویت‌های اصلی دولت گفت: اولویت نخست ما تأمین کالا‌های اساسی، ارز مورد نیاز مردم و همچنین دارو بوده که این موارد با موفقیت انجام شده است. همچنین گزارش نحوه تأمین ارز و روند ارائه تسهیلات مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نشست مشترک اعضای هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی با رئیس و معاونان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیروز (یکشنبه 30 فروردین ماه) برگزار شد و آخرین وضعیت مدیریت ارزی، معیشت مردم و هماهنگی‌های اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت گفت: در جلسه امروز، مجموعه اقدامات دولت و تیم اقتصادی برای مدیریت شرایط موجود تشریح شد و خوشبختانه تلاش‌های ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اولویت‌های اصلی دولت افزود: اولویت نخست ما تأمین کالا‌های اساسی، ارز مورد نیاز مردم و همچنین دارو بوده که این موارد با موفقیت انجام شده است. همچنین گزارش نحوه تأمین ارز و روند ارائه تسهیلات مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه شد.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌های کشور در این مدت فعال بوده‌اند و توانستیم این مقطع دشوار را با موفقیت پشت سر بگذاریم. آمادگی لازم نیز وجود دارد که حتی در شرایط سخت‌تر، فعالیت‌ها را به‌صورت مؤثر ادامه دهیم. با حمایت‌های مردم، پشتیبانی نیرو‌های مسلح و همراهی مجموعه اقتصادی دولت، می‌توان مسیر پیش‌رو را با موفقیت طی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید