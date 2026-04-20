در این جلسه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت گفت: در جلسه امروز، مجموعه اقدامات دولت و تیم اقتصادی برای مدیریت شرایط موجود تشریح شد و خوشبختانه تلاش‌های ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اولویت‌های اصلی دولت افزود: اولویت نخست ما تأمین کالا‌های اساسی، ارز مورد نیاز مردم و همچنین دارو بوده که این موارد با موفقیت انجام شده است. همچنین گزارش نحوه تأمین ارز و روند ارائه تسهیلات مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه شد.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌های کشور در این مدت فعال بوده‌اند و توانستیم این مقطع دشوار را با موفقیت پشت سر بگذاریم. آمادگی لازم نیز وجود دارد که حتی در شرایط سخت‌تر، فعالیت‌ها را به‌صورت مؤثر ادامه دهیم. با حمایت‌های مردم، پشتیبانی نیرو‌های مسلح و همراهی مجموعه اقتصادی دولت، می‌توان مسیر پیش‌رو را با موفقیت طی کرد.