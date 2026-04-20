مدیرعامل بانک سپه:
مسیر خدمترسانی را با قوت هرچه بیشتر و کسب رضایت مشتریان وفادار ادامه میدهیم
آیتاله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در پیامی به مشتریان ضمن عذرخواهی صمیمانه به دلیل شرایط حادث شده، گفت: مدیران و کارکنان، خود را در برابر ارائه خدمات مطلوب بانکی به مشتریان همواره مسئول و پاسخگو دانسته و مسیر خدمترسانی را با قوت هرچه بیشتر و کسب رضایت مشتریان وفادار ادامه میدهیم.
به گزارش ایلنا؛ در متن کامل این پیام آمده است:
مشتریان گرانقدر بانک سپه
با سلام و احترام؛
با تسلیت و تبریک شهادت مظلومانه امام امت و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم، با قلبی سرشار از سپاس و تقدیر عمیق، بهنمایندگی از خانواده بزرگ بانک سپه بر خود واجب میدانم در این برهه حساس، با شما همراهان ارجمند و شرکای تجاری که در حقیقت بزرگترین سرمایه بانک هستید، صادقانه و مسئولانه سخن بگویم.
بانک سپه بهعنوان گستردهترین شبکه نظام بانکی کشور، بر پایه زیرساخت مستحکمِ "اعتماد" بیشائبه شما عزیزان بنا شده است، با تکیه بر همراهی ارزشمندتان، با قدرت بهمسیر خدمت بهایران سرافراز ادامه میدهد. در جنگهای تحمیلی اخیر شاهد حملات سایبری پیچیده، مستمر و تجاوز بیسابقه موشکی دشمن امریکایی – صهیونی بهزیرساختهای بانک بودیم که با هدف اختلال در چرخه خدمات بانکی طراحی شده بود.
در این اقدام جنایتکارانه که بر خلاف تمام معاهدات بینالمللی انجام شد، دشمنان بهرغم انجام تمهیدات لازم از طرف بانک، تلاش مذبوحانهای انجام دادند تا خدمات بانکی را بهطور کامل متوقف و کشور را با مشکلات و اختلالات مالی درگیر نمایند که در این عرصه شکست خوردند.
با این حال بهسبب شرایط حادثشده و پیامدهای ناشی از آن، ارائه بخشی از خدمات حضوری و غیرحضوری بانک با کندی یا توقف موقت مواجه شد.
هرچند این وضعیت، خارج از اراده و کنترل مستقیم بانک و در شرایط جنگی بود، لیکن مدیران و کارکنان، خود را در برابر ارائه خدمات مطلوب بانکی بهمشتریان، همواره مسئول و پاسخگو دانسته و میدانند و از اینکه این رویداد موجب وقفه در انجام برخی امور بانکی و بهتبع آن مدیریت مالی شما را با مشکلاتی مواجه کرد، صمیمانه عذرخواهی میکنیم.
تلاش مجاهدانه و شبانهروزی و تعهد حرفهای مدیران و کارکنان موجب شد تا صدمات وارده بهسرعت، ترمیم یافته و خدمات مختلف بانک سپه بازیابی و بهچرخه معمول بازگردد.
با تکیه بر صبر، شکیبایی و متانت مشتریان ارزشمند گرانقدر و تجربه بیش از یک قرن خدمت و دانش و تخصص همکاران پرتلاش بانک و ارتقای شاخصهای امنیتی و فنی بهبالاترین سطح ممکن؛ مصمم هستیم به فضل الهی فصلی نوین از ارائه خدمات امن و با کیفیت را آغاز کرده و مسیر خدمترسانی را با قوت هرچه بیشتر و با کسب رضایت مشتریان عزیز ادامه دهیم.
به امید پیروزی مردم شریف و بزرگ ایران، سالی پرخیر و برکت، همراه با سلامتی، بهروزی، امنیت و آسایش آرزو دارم.