به گزارش ایلنا، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین اردیبهشت، دومین سهمیه ۱۴۰۵ است که به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ‌۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

